“Mi pasaporte es Dominicano”, primera exposición Comisionado Dominicano de Cultura

NUEVA YORK.- «Mi Pasaporte es Dominicano, Residente Norteamericano” es el título de la primera exposición individual de fotografía inaugurada el pasado fin de semana por el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos.

La exhibición, integrada por más de veinte imágenes, es una compilación de las mejores vistas de paisajes naturales, hermosos atardeceres y diversas características propias de la identidad cultural de los campos de la República Dominicana, así como también vistas, atardeceres e impresionantes tomas de la ciudad que nunca duerme Nueva York, capturadas por el lente del fotógrafo Pedro Checo.

El acto de apertura estuvo conducido por la periodista Providencia Rossi, quien en representación de la Comisionada de Cultura Lourdes Batista Jakab, agradeció a los invitados y al público de las redes sociales por su incondicional apoyo a cada actividad de la institución. Rossi, en la actualidad se desempeña como asistente personal de la funcionaria y directora de la entidad cultural.

Por su parte el fotógrafo Pedro Checo externó un profundo agradecimiento a la Comisionada de Cultura Lourdes Batista y a todo el personal del Comisionado Dominicano de Cultura, en especial al director de arte plástica Héctor Urena por la oportunidad brindada y por abrirle las puertas del Comisionado Dominicano de Cultura para poner en exhibición su colección fotográfica.

Expresó que «sin raices no hay alas, aunque vine a la edad de 7 años a residir en los Estados Unidos, nunca me he olvidado y desconectado de mis raíces dominicanas, soy un apasionado de todas sus riquezas naturales e identidad como pueblo, de ahí surge el nombre que hoy recibe esta exposición».

La exposición se mantendrá abierta al público todo el mes de mayo, de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

