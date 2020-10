MEXICO: La dominicana Karla Breu deja todo por seguir sus sueños

Karla Breu

MEXICO.- Tres años después de haber tomado una de las decisiones más difíciles de su vida, la cantante dominicana Karla Breu ve resultados de su valentía y se dice lista para lanzar su primer disco que ha sido inaugurado con el tema «Más».

«(‘Más’) Fue una de las primeras canciones que escribí este año, no estaba pensando en nada en específico en ese momento pero a medida que fue pasando el año y todo esto del distanciamiento social le he ido encontrando más significados de lo que le había asignado», aseguró Breu en entrevista con Efe.

Más caricias, más amor, más abrazos, son algunas de las cosas que la cantante pide en la canción recién estrenada, es por eso que considera que el confinamiento ocasionado por el coronavirus ha reforzado esa idea desde dos puntos distintos.

«Por un lado está esa parte de querer algo más de una persona, más contacto, que eso es algo que por lo menos yo aprecio muchísimo y más ahora, y por otro esa parte de la esperanza de que en algún momento vamos a salir de esta y que vamos a tener más experiencias, más abrazos, más de todo», señaló.

En los últimos tres años, Breu ha madurado lo que debió haber hecho en diez años. Así lo considera ella misma, quien a los 18 años comenzó con un proyecto que le cambiaría la vida y que la traería a tierras mexicanas para explorar su más grande pasión: la música.

De ser una joven común que estudiaba en la universidad, pronto tendría que decidir si continuar por ese camino o arriesgarlo todo por lo que hasta entonces consideraba un hobby.

«Todavía no sé muy bien cómo pasaron las cosas», dijo la cantante, pues antes de esto Breu estudiaba la carrera de medicina en República Dominicana.

«Iba a la universidad y de repente empecé a trabajar con un productor dominicano pero no estaba esperando nada, ni quería dedicarme a la música. Mi música llegó a México y al público le gustó y cuando vimos la respuesta del público dije ‘me voy a México'», narra.

UN FUTURO DIFERENTE

Sin embargo, no todo fue tan sencillo: Karla se considera una persona tímida y aunque de niña siempre soñó con ser cantante, conforme fue creciendo sus sueños se fueron alejando pues consideraba que su personalidad no encajaría en el mundo del espectáculo.

«Siempre he usado la música como un medio de expresión porque era una persona muy tímida y no sabía expresarme con mis palabras y el hablar de mis sentimientos lo hacía por medio de la música, pensaba que no iba a poder con el medio y que mi personalidad no iba a encajar pero con todo ese miedo decidí dar ese salto», afirma.

En su música, la cantante habla principalmente de amor, y más en tiempos de pandemia. Los ritmos que se escuchan en sus temas son un pop lleno de influencias latinas con las que demuestra que la música en español va más allá del género urbano.

Entre sus influencias más importantes están Shakira, Juan Luis Guerra, Reik y Camila y, desde su punto de vista, estos gustos se ven reflejados en su trabajo como compositora.

«Tal vez sea poco difícil apostar por ser una cantautora de pop, porque está de moda el urbano pero creo que hay que defender el estilo que te gusta», comentó.

A futuro, la cantante no se visualiza todavía en el campo musical, y aunque sabe que su género es el pop, está abierta y ansiosa de poder hacer una colaboración y no puede esperar a que en diciembre del año en curso se presente su primer álbum.