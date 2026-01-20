México envía a EE.UU 37 jefes de organizaciones criminales
Ciudad de México, 20 ene (Prensa Latina) El Gobierno de México anunció hoy que trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad de esta nación latinoamericana.
“Esta mañana el @GabSeguridadMX (Gabinete de Seguridad) trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el titular precisó que la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.
“A solicitud de @TheJusticeDept (Departamento estadounidense de Justicia), se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte”, apuntó el funcionario.
Según detalló, los sujetos fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.
“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, remarcó García.
El Gobierno de México ha reiterado en numerosas ocasiones su postura de colaboración y cooperación con Estados Unidos en ámbitos como seguridad, pero con respeto a la soberanía y sin subordinación.
ro/las
🇺🇸🥇🏆TRUMP ♾ ANDA HOY DE RISITA ASÍ COMO TODOS SUS AMIGOS Y SEGUIDORES …!!!..🎼🎶🎵.ONE YEAR ….♾🎶ONE 🌎LOVE 🎼♾
Que vergüenza Dios mio! Es decir que sin la presión de los EU Méjico hubiera dejado que esos criminales continuaran alterando el orden de la sociedad mejicana y mas allá. La pregunta que surge es, por qué el gobierno mejicano permitía a esas bandas de criminales moverse con libertad? Por qué lo digo? Es obvio que ellos sabían dónde estaban, quienes eran y cómo podían arrestarlo, sin embargo nada hicieron hasta que Trump abrió su bocota amenazando
Y LA TAYOTA Y SUS SECUACES PARA CUANDO?
Tienen que agarrarte a ti primero, para que le de esa información por tu libertad. Pero, como es desinformación, lo mas probable es que te doblen la condena en los EU.
NO ES QUE, 🇩🇴👌LUIS 🏁, ES PARTE DEL CAMBIO SINO QUE ES EL CAMBIO MISMO , LA PALABRA QUE MÁS SE VA A MENSIONAR EN ESTE AÑO 2026 ..✍🏿
NO ES QUE, 🇩🇴👌LUIS 🏁, SEA PARTE DEL CAMBIO SINO QUE ES EL CAMBIO MISMO , LA PALABRA QUE MÁS SE VA A MENSIONAR EN ESTE AÑO 2026 ..✍🏿
VAYA QUE SABIA ES LA PRESIDENTE DE MEXICO. ESTAS ECONOMIZANDO UN BUEN DINERO . MENOS BOCOTAS QUE MANTENER.. GRACIAS A TRUMP VERDAD…….EL NAVEGANTE MARITIMO