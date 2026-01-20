México envía a EE.UU 37 jefes de organizaciones criminales

Ciudad de México, 20 ene (Prensa Latina) El Gobierno de México anunció hoy que trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad de esta nación latinoamericana.

“Esta mañana el @GabSeguridadMX (Gabinete de Seguridad) trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el titular precisó que la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.

“A solicitud de @TheJusticeDept (Departamento estadounidense de Justicia), se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte”, apuntó el funcionario.

Según detalló, los sujetos fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, remarcó García.

El Gobierno de México ha reiterado en numerosas ocasiones su postura de colaboración y cooperación con Estados Unidos en ámbitos como seguridad, pero con respeto a la soberanía y sin subordinación.

