MEXICO: Disturbios por muerte jefe del Cártel Jalisco El Mencho

MEXICO 22 Feb.- Efectivos federales mexicanos han matado este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha desencadenado ya bloqueos de carreteras e incidentes en varios estados mexicanos.

La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según informan diferentes medios mexicanos citando fuentes de alto nivel, ya que por el momento no se ha confirmado este fallecimiento a nivel oficial.

El operativo se ha concentrado en Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de la capital, Guadalajara, pero abarca prácticamente toda la costa, incluido Puerto Vallarta, municipios del sur del estado y en particular Guadalajara y municipios cercanos, donde el servicio de transporte público fue suspendido desde las 9.00 horas de la mañana y se ha pedido a la población evitar salir de sus casas.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Oseguera se han producido graves disturbios en distintos puntos de México, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, con quema de vehículos de transporte público, vehículos atravesados para impedir la circulación y cortes de carreteras.

PRESIDENTA NO HA DADO INFORMACION CONCRETA

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no ha dado información concreta sobre la muerte de Oseguera y ha delegado en el gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano. «En un momento va a informar el Gabinete de Seguridad», ha afirmado Sheinbaum tras la entrega de Programas para el Bienestar en Coahuila.

El Gabinete de Seguridad, que aglutina a las secretarías de Defensa, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad, ha informado por el momento de que «se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales».

Más tarde ha indicado que los aeropuertos de Jalisco «operan con normalidad». «Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones», ha subrayado tras las noticias de caos en el Aeropuerto de Guadalajara y de que el Aeropuerto de Manzanillo (Colima) confirmara cancelaciones de vuelos.

GOBERNADOR DE JALISCO DECRETA CODIGO ROJO

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha decretado el código rojo en todo el estado y ha confirmado varios bloqueos y enfrentamientos armados tras la operación en Tapalpa, por lo que activó la mesa de seguridad y ha suspendido el servicio de transporte público.

En Guadalajara se ha informado de quema de gasolineras y quema de vehículos en varios puntos, así como incendios en farmacias y comercios provocados por individuos armados. En las calles y carreteras se han arrojado «ponchallantas» o abrojos utilizados para pinchar los neumáticos de vehículos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, ha aplicado medias similares a las de Jalisco. En Michoacán hay al menos trece municipios con bloqueos de carretera con vehículos incendiados. Ramírez ha pedido a la población mantener la calma mientras las autoridades realizan su labor.

Posteriormente, la violencia se trasladó a los estados de Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato.

EL CAPO MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO

Oseguera, nacido en 1966, está considerado como uno de los principales objetivos de los Gobiernos de México y de Estados Unidos por liderar un grupo criminal surgido en 2007 al amparo del Cártel de Sinaloa, pero más tarde se independizó y se convirtió en uno de los más importantes del país.

Nació en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, y emigró a Estados Unidos. A su su regreso colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias ‘Nacho Coronel’ y tras su muerte fundó el CJNG junto a Erik Valencia Salazar.

Oseguera se convirtió en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’.

