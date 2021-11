México busca ofrecer «alternativas migratorias» a los haitianos

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de México prepara un decreto para ofrecer «alternativas migratorias» a los migrantes haitianos, con el objetivo de que no «colapsen» la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y no haya que deportarlos.

«Los haitianos no vienen al país por una razón de persecución ni por violencia generalizada, sino por razones económicas, lo que les deja fuera de la definición de refugio, no obstante, acuden a la Comar porque no ven otra opción», explicó el titular del organismo, Andrés Ramírez.

Sin embargo, dada la condición en la que está Haití, sería «de lo más inhumano regresarlos», aunque, sin la condición de refugiados, no pueden permanecer en México. «Hay que buscar alternativas».

«Hay que buscar alternativas», ha añadido en el marco de una visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, a Tijuana. Por ello, México prepara un decreto en el que «se establezca y se defina con claridad estas alternativas migratorias para que no todos los haitianos piensen que tienen que venir necesariamente a la Comar.