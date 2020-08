Merenguera típica María Díaz fue sometida a transfusión de plasma

María Díaz

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La merenguera típica María Díaz fue sometida a una transfusión de plasma para combatir la Covid-19 que la tiene recluida en la clínica Unión Médica del Norte, de aquí.

El doctor Daniel Rivera, director del centro, explicó al Listrín Diario que la artista «está evolucionando bien, solo ha requerido de una dosis de plasma y se le están indicando los medicamentos».

«Ella no está en la zona roja, está en la zona verde, la zona de internamiento para llevar una medicación adecuada, no de alto cuidado, no está grave», aseguró.

Dijo que la artista deberá pasar siete días de vigilancia médica constante, para evitar que no caiga en la gravedad.

El plasma es el suero o porción líquida que queda después de que se hayan removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre.

El tratamiento al que fue sometida Díaz, donado por un paciente que ya padeció el coronavirus, tiene como objetivo crear anticuerpos.