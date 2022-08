Mercado versus economía (OPINION)

Veamos.

Mercado. ¿Qué es el Mercado?

El mercado, es un sistema integrado por recursos y agentes productivos (familias y empresas), cadenas de valor agregado, bienes, servicios, y oferta y demanda. La misión del mercado es generar riquezas, divisas, ingresos y empleos productivos partir de los agentes productivos.

Economía. ¿Qué es la economía?

La economía es una ciencia, y como tal tiene un objeto de estudio, la escasez.

Para los economistas esta ciencia, la economía, estudia la forma de administrar los recursos disponibles en el mercado para satisfacer las necesidades humanas. De igual manera, de acuerdo con los teóricos, la economía se encarga de las decisiones de los agentes productivos relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes.

¿Cuáles, otras, ciencias intervienen el mercado?

En el mercado intervienen la produciología, la estadística, la economía, la contaduría, y la ingeniería industrial, entre otras.

La produciología, es la ciencia que tiene como objeto de estudio los recursos y agentes productivos (familias y empresas), bienes y servicios. Esta descansa en las leyes de la temporalidad, la ley de la necesidad, y toma prestada, de la economía, la ley de la oferta y demanda, entre otras leyes.

Por otro lado, la ciencia de la administración tiene como objeto de estudio las organizaciones, los recursos humanos y los procesos de gestión, toma decisional.

Y la contaduría, como ciencia, se encarga de cuantificar y/o cualificar la variación patrimonial de los agentes productivos, costos, gastos y resultados entre otros.

En cuanto a la estadística, esta ciencia tiene como objeto de estudio conocer y sistematizar la variabilidad, colección, organización, análisis, interpretación, y presentación de los datos, así como el proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la probabilidad entre otras.

Finalmente, la ingeniera industrial tiene como objeto de estudio de los procesos del mercado (recursos y agentes productivos).

Como se puede apreciar en el mercado intervienen varias ciencias. En tal sentido, es un dislate académico, intelectual y filosófico hablar de crecimiento económico. Lo correcto es inteligir y hablar del crecimiento del mercado en un espacio de tiempo dado y un espacio urbano determinado.

La economía, ciencia de la escasez, no es la ciencia del mercado. Por lo tanto, hablar del crecimiento económico no es mas que un dislate, pues la ciencia no crece, Si, avanza y se desarrolla o estanca y ello depende de los científicos, trabajos de investigaciones.

El crecimiento de las ciencias, entramadas al mercado, Si, pueden impactar e impulsar el desarrollo de los agentes productivos, las cadenas de valor agregado, y la calidad de los bienes y servicios generados por el mercado.

No es posible en pleno siglo xxi seguir hablando de crecimiento económico, de la ciencia de la economía, pues el desarrollo de las ciencias, que intervienen en el mercado, no significa en modo alguno crecimiento del mercado (agentes productivos) o en la generación de bienes y servicios.

El desarrollo de la ciencia, Si, puede impactar de manera positiva en el mercado.

Finalmente, los economistas deben apostar por el paradigma científico y dejar de confundir el desarrollo o crecimiento de la ciencia con el desarrollo o crecimiento del mercado.