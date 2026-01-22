Meliá y Grupo Puntacana abren resort de 600 habitaciones RD

El establecimiento, bajo el nombre de ‘Paradisus Miches’, será el undécimo hotel de Meliá en el país caribeño y el primero de la compañía en la zona de Miches, un área emergente de la costa este dominicana, ha explicado en una nota la entidad con sede en Palma.

ORRINTADO A PUBLICO ADULTO Y A LA FAMILIA

El complejo, que se construirá frente a más de 500 metros de playa, estará orientado tanto a público adulto como familiar, con instalaciones de ocio, bienestar, restauración y espacios para eventos.

El proyecto se enmarca en la estrategia de crecimiento de la marca Paradisus, especializada en establecimientos de alta gama integrados en entornos naturales.

Esta iniciativa se suma al Meliá Bergantín Beach, actualmente en construcción en Puerto Plata, dentro de una apuesta conjunta por diversificar la oferta turística dominicana más allá de los destinos tradicionales y fomentar desarrollos de mayor valor añadido, han resaltado desde Meliá.