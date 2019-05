Hipólito Mejía recibe “masivo apoyo” en comunidades de Guerra y Boca Chica

De acuerdo a la información, el recorrido de Mejía reafirma su “ventaja interna” y las “amplias” posibilidades de ganar la candidatura presidencial de esa organización.

En un discurso ante cientos de dirigentes del PRM en Boca Chica, según la información, el exmandatario garantizó que en su próxima gestión de gobierno aumentará su apoyo para que este municipio aumente su desarrollo turístico, preservando sus playas, que son de las más bellas y accesibles del Caribe y donde acude la parte popular y clase media de la provincia de Santo Domingo.

“Mis amigos todos, Boca Chica, no tengo la menor duda, de que su futuro es halagüeño, esta es la mejor playa, y la playa del pueblo, de ese pueblo que tiene que venir de los barrios de la capital, a quien hay que brindarle la sanidad ambiental, para que esas aguas no estén contaminadas y estén bien. Aquí está la principal materia prima en la que tendremos que desarrollar el país, los jóvenes y las mujeres, por eso, siempre digo, arriba los jóvenes y arriba las mujeres”, resaltó.

Dijo que su amor por este municipio lo heredó de extinto del PRD líder José Francisco Peña Gómez, quien le impregnó el cariño y el afecto por Boca Chica, a seguidas resaltando las inversiones realizadas en su anterior gestión, principalmente, las villas de los Juegos Panamericanos de 2003, llevó el agua potable a esas comunidades, inició la construcción del acueducto Santo Domingo Oriental, entre otras obras, con las que, afirmó descentralizó la inversión pública.

Mejía afirmó que el PRM, con este proceso de inscripción de candidaturas a cargos electivos para las próximas elecciones, está dando una verdadera demostración de su compromiso con el fortalecer la democracia del país, lo que debe hacerse en todos los partidos.

“Por eso, este proceso es bonito, este proceso es útil, además si hay algo por lo que yo me siento contento es que me permite que algunos años sin estar de lleno en la carpintería política, ver el surgimiento de ese liderazgo, si señor, porque no es solamente por los candidatos, es que aquí, por ellos, también se integra la gente”, sentenció.EFE