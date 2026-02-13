Medios de comunicación que violan la dignidad humana

Sepa dónde una niña de 12 años fue violada, dice la lectora de noticias del canal de televisión, como si anunciara un acontecimiento de otra índole y al hacerlo parece incentivar al morbo.

Al retornar de la pausa, retoma el tema y explica enérgica que, en un trabajo exclusivo, la corresponsal entrevistó a la niña y a vecinos, que supieron del abuso porque está embarazada. Es como si fuese un logro para jactarse obtener una noticia exclusiva de un tema doloroso, cruel.

Entonces entra la periodista del pueblo donde ocurrió el bochornoso hecho y lo primero que presenta es el frente de la casa de la familia de la adolecente y después, el interior con la muchacha, que da su testimonio de espaldas. Una situación vergonzosa, que lastima la dignidad humana.

Sigue la información con una vecina, que igual de espaldas cuenta lo que sabe sobre el caso. Es una cuestión que no necesita grandes análisis para determinarla improcedente. Es un abuso más a la persona afectada.

Los medios de comunicación están obligados a conocer el manejo que la prudencia dicta para reportar delitos tan lesivos, tan humillantes, aún las víctimas sean mayores de edad.

Pero qué esperar si las autoridades mismas no tienen reparo y el propio Ministerio Público poco contribuye con el respeto al decoro de los ultrajados y ultrajadas, cuando en sus notas de prensa, aunque no ofrece nombres, da pistas para que sean identificados.

Este órgano debe ser el primero en sentar las pautas, en dar el ejemplo y así adquiriría calidad para llamar la atención a los que incurren en esa práctica y para orientarlos sobre el trato adecuado.

