Medina reprocha al Director INDRHI por tardanza trabajos presa Monte Grande

BARAHONA, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina se quejó este domingo ante el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, por la tardanza en la construcción de la presa Monte Grande.

Durante un recorrido por la obra, en su visita dominical, el mandatario al observar un letrero que decía el tiempo para la entrega de la obra, dijo que no era la fecha en la que se comprometió a entregar el proyecto.

¿Olgo y qué es lo que yo veo ahí dizque que faltan 543 días, eso cae el 28 de julio, y esa obra es para abril?, le preguntó el Mandatario, “y por qué es que ustedes se acomodan tanto”, le dijo Medina a Olgo un poco molesto.

La Presa de Monte Grande será la obra de mayor impacto socioeconómico en el Sur de nuestro país: aportará agua potable a varias comunidades de las provincias de Barahona, Independencia y Bahoruco, además de ser una fuente para la generación de energía eléctrica limpia.

En su visita sorpresa número 236, el presidente Medina le exigió a Fernández que esa obra debía estar lista para abril, y que así lo prometió cuando se reunió con los responsables de la construcción.

“Tenemos un compromiso personal, me dijeron que no lo iban a violar; usted me hizo un compromiso de caballero”, le reclamó Medina al funcionario.

“Yo siempre les he dicho que para mí #PresaMonteGrande es fundamental porque es parte de la transformación de toda esta zona”, @DaniloMedina.

Olgo Fernández prometió que la obra estará lista para la fecha acordada.

an/an