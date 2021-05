Medina atormentado por la idea de tantos adanes en su PLD

El expresidente Danilo Medina, quien atraviesa momentos más difíciles que los vividos en su lejano Arroyo Cano, rodeado de pobreza, en intento de alentar a sus tropas y de paso reanimar su afligido corazón, se atrevió a proclamar que “no hay razones para que el PLD, pierda las próximas elecciones”.

Próximo al lugar donde hablaba, en un culto religioso, un hombre leía Romanos 5,12-21: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. La palabra “todos” le provocó un ligero espanto, pero siguió hablando.

“El Partido de la Liberación Dominicana está sembrado en el pueblo dominicano y no hay razones para que no pueda ganar las próximas elecciones”. Quiso mostrarse optimista, pero la voz le resultaba más degradada de lo habitual. Hablaba ante el comité central del PLD y lo oían con asombro.

Con más energía, el otro orador proseguía: “Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir”.

Aunque estaba en lo suyo, el exmandatario, oyó claramente que dijeron “Adán” y eso lo sacó de concentración, pero no se amilanó: “Ahora se va a ganar por convicción, por el trabajo voluntario de cada uno de nosotros”. Faltó que dijera: “Ya no tenemos los bienes del Estado para nuestro provecho”.

En la Hora Santa: “Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel (Adán) murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación…”

Medina explicó que solo necesitan tener 30 o 40 miembros por mesa para cumplir esa meta. Y la carta de san Pablo seguía: “Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia”.

Finalizó con que lo principal en estos momentos es la transformación y reestructuración de su Partido. Los cristianos terminaron entonando un canto que dice: “Adán nos trajo la muerte, cuando tentado prevaricó”. Medina se sobrecogió, le atormentaba la idea de tantos adanes en su PLD.

rafaelperaltar@gmail.com

JPM