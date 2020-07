Médicos rusos anuncian vacuna anti Covid no tiene elementos coronavirus

MOSCU.- Una vacuna experimental contra el covid-19 ha sido creada de forma artificial sin ningún elemento del coronavirus en su composición, según lo anunció Vadim Tarásov, director del Instituto de farmacia y medicina trasnacional de la Universidad Estatal de Medicina de Moscú Séchenov, informa RIA Novosti.

La vacuna en cuestión está siendo desarrollada por el Ministerio de Defensa de Rusia en colaboración con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. De momento, al menos 38 personas participan en las pruebas clínicas.

“El medicamento es una vacuna adenoviral recombinante que, de hecho, no es una vacuna viva y fue creada artificialmente”, ya que “no contiene partes del coronavirus, aunque su principio de acción es que debe inducir inmunidad, una respuesta inmune similar a la respuesta inmune que se produce en el cuerpo contra el coronavirus”, ha destacado Tarásov.

La semana pasada, el Ministerio ruso de Defensa informó que ninguno de los 18 participantes en las pruebas clínicas de una vacuna rusa contra el coronavirus ha experimentado efecto secundario alguno. La vacuna fue administrada a los voluntarios el 18 de junio en el hospital militar Burdenko de Moscú.

“Los voluntarios del primer grupo […] se sienten bien y no tienen quejas sobre su estado de salud. En las últimas dos semanas no se han detectado efectos no deseados graves”, indicó el Ministerio.

Los integrantes del segundo grupo, a los que se les inyectó solo el primer componente el 23 de junio, también se encuentran bien. El segundo componente se les inyectará cuando hayan pasado 21 días desde el inicio del experimento, precisó el organismo.

Asimismo, la Universidad Estatal de Medicina de Moscú Séchenov también realiza pruebas clínicas de la misma vacuna.