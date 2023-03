Médicos EE.UU harán operativo visual en municipio de Guerra

SANTO DOMINGO.- La organización no gubernamental norteamericana Batey Relief Alliance (BRA) traerá desde Boston, Estados Unidos, del 14 al 16 de marzo, a un equipo de 17 optómetras, profesores y pasantes de la Universidad New England College of Optometry (NECO) para brindar atención ocular y tratar la discapacidad visual de personas pobres en la comunidad rural de Bella Vista, municipio de Guerra, en Santo Domingo Este.

El presidente de la entidad con sede en Nueva York y Santo Domingo, doctor Ulrick Gaillard, manifestó que con una inversión de cerca de ocho millones de pesos, este operativo médico especializado de tres días no tendrá ningún costo para los pacientes de esta zona rural, a quienes, además, les serán realizados exámenes visuales y recibirán anteojos recetados, gafas de sol y gotas para completar tratamientos de corto plazo.

Explicó que se unirán al personal de BRA miembros de la Cámara de Comercio Dominico-Canadiense en el país (Cancham-RD) y del Club de Leones Santo Domingo Piantini, para asistir a los pacientes en educación preventiva sobre el cuidado de la visión, el buen manejo del agua, saneamiento e higiene.

Gaillard dijo que también incluirá la donación de alimentos deshidratados y nutritivos, suministrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa de Ayuda Alimentaria IFRP, Título II.

JPM