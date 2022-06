Matan los ríos: Gobierno lo sabe. ¡Y no hace nada para impedirlo!

Hace mucho tiempo la ciudadanía está denunciando la destrucción de la flora y la fauna ante la mirada indiferente y cómplice de nuestras autoridades a las que no parece importarles la vida de las aves, los árboles, los ríos, los océanos, en fin, la vida, perjudicando la biodiversidad que permite la existencia humana. Y muy a pesar de que nuestro país es de los más expuestos al daño ecológico y medioambiental del mundo.

No hay “área protegida” que no sea ignorada, no hay veda que sea cumplida, no hay bosques que no sean destruidos, no hay ríos que no sean depredados. Penosamente los intereses económicos de grupos poderosos que están por encima de los intereses del país, se imponen.

Cuando no quede piedra sobre piedra, cuando la vida en nuestro territorio se haya agotado, ellos simplemente tomarán un avión o un crucero y se irán a otro lugar dejando miseria y desolación.

“La República Dominicana es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático de acuerdo con Global Climate Risk (Índice de Largo Plazo-Riesgo Climático CRI). Se encuentra en el onceavo lugar con Haití, con la cual comparte la isla. Está entre los tres países más afectados del mundo”.

Los gobiernos siempre han sabido de los daños que los depredadores, empresarios, constructores, políticos, militares, etc., le producen al país, pero no hacen nada.

Al caer la tarde decenas de camiones entran a los ríos de las provincias Peravia y San Cristóbal para extraer materiales de construcción.

Desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, de lunes a lunes, el crimen ecológico no se detiene en el río Nizao. ¡Lo están matando! Autoridades civiles y militares, por dinero, ¡por mucho dinero!, custodian y protegen a los asesinos de los ríos.

La extracción de materiales, la tala de árboles, la pesca indiscriminada, la minería irresponsable, la contaminación de los ríos y del mar, están destruyendo el país. ¡Están matando la tierra!.

El Gobierno lo sabe. ¡Y no hace nada para impedirlo! Fruto de los daños que le producen al planeta tenemos los fenómenos atmosféricos destructivos como “la Niña”, el “polvo del Sahara”, sismos cada vez más intensos y catastróficos, inundaciones, tormentas, ciclones, etc.