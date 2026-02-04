Matan joven de 19 años durante asalto en colmado de su padre

Colmado donde murió en manos de asaltantes el joven de 19 años, Cheifry Escarramán Vargas.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Cheifry Escarramán Vargas, de 19 años, murió durante un asalto por parte de dos hombres al colmado Mini Market Los Mellos, propiedad de su padre, en el sector Villa Olímpica de esta ciudad.

Odulio Escarramán, de 52 años, propietario del establecimiento, dijo que al momento del asalto se encontraba en la parte trasera, mientras su hijo atendía a los clientes.

«El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche de este martes. Yo estaba haciendo el inventario en la parte trasera del colmado, mientras mi hijo atendía el negocio, y él me vociferó que llegaron unos ladrones», contó.

LOS ATACANTES SE DIVIDIERON PARA AGREDIR AL HIJO Y PADRE

Según Escarramán, los dos atacantes se dividieron dentro del colmado para enfrentarlos por separado. Uno lo agredió físicamente, mientras el otro se dirigió hacia su hijo.

«El que cogió para donde mí no andaba con arma de fuego, él me cayó a golpes y a trompadas. Pero parece que algo salió mal. Yo le agarré la mano, lo agarré y lo tiré en el suelo», relató.

Dijo que mientras forcejeaba con uno de los asaltantes el otro ya había disparado contra su hijo y trataba de escapar. UNO DE LOS ASALTANTES EN LA CONFUSION DISPARO AL OTRO

«El otro ya le había disparado al otro y se iba, porque aparentemente iban en dos motores diferentes. Y cuando se iba, el otro gritó, y el otro se dio la vuelta. Cuando me di la vuelta, venía con una pistola, disparándonos», narró Escarramán.

El comerciante aseguró además que, en medio del caos, uno de los asaltantes terminó disparando contra su propio compañero.

El padre recordó a Cheifry como un joven noble y trabajador, siempre cercano a su familia, «era un niño, de ensueño. Trabajé para él. Me esforcé por que se viera bien… Tengo más hijos, pero ninguno trabaja conmigo», expresó.

