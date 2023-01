MASSACHUSETTS: Dominicano encara perpetua por asesinato pareja

MASSACHUSETTS.- Un niño de origen dominicano fue el principal testigo en el caso contra su padre por el asesinato de su madre en el Tribunal Superior de Salem en Massachusetts.

Ethan Rosa fue testigo presencial del estrangulamiento de su madre, Wanda Rosa, a manos de su padre, Emilio de la Rosa.

“Él mató”, afirmó el niño refiriéndose al padre.

Cuando ocurrió el crimen, el 12 de septiembre 2016, Ethan tenía cuatro años. El menor testificó en corte que mientras su madre dormía, su papá la bajó de la cama de un empujón y la asfixió hasta la muerte.

Dijo que a su padre no le importó que le pidiera repetidas veces que no la matara. «¡Papá, no. Papá, no, por favor, papá, no!», suplicaba a gritos el niño que ahora tiene once años y cursa el quinto grado en una escuela de Lawrence.

Los gritos del menor fueron escuchados por vecinos que también declararon este jueves en el juicio.

Después de estrangular a la mujer, De la Rosa llevó al niño a la casa de sus abuelos y huyó a California, donde trabajó con un nombre falso hasta que fue capturado por alguaciles federales de los US Marshalls y la Unidad de Fugitivos de la Policía Estatal de Massachusetts y extraditado a Methuen, donde enfrenta juicio por asesinato en primer grado desde el pasado martes.

De la Rosa encara cadena perpetua sin libertad condicional.

