Más del 63 % de niños de la RD ha sufrido violencia en el hogar

Anyoli Sanabria, representante interina de UNICEF

Santo Domingo, 3 feb (EFE).- La oficina en Santo Domingo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo este martes que más del 63 % de menores de 1 a 14 años ha sido sometido a métodos violentos de disciplina en el hogar.

La prevalencia aumenta en la niñez de 3 y 4 años, donde estas prácticas alcanzan el 70 %, según el organismo.

Los datos corresponden al diálogo ‘Análisis de la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante las violencias en la República Dominicana’, presentado por Unicef con la colaboración de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Red Nacional de Investigación sobre Violencia contra la Niñez y la Adolescencia.

El maltrato físico, la disciplina humillante y la negligencia continúan afectando la vida de miles de niños, niñas y adolescentes dominicanos, especialmente dentro del ámbito familiar, con consecuencias profundas para su bienestar, salud mental y ejercicio pleno de derechos, agregó Unicef.

212 homicidios en sólo cuatro años

Entre 2018 y 2022, al menos 212 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidios intencionales en el país. Sólo en 2022, se registraron 33 homicidios de menores de edad, de acuerdo un documento enviado por Unicef.

El representante de Unicef en República Dominicana, el español Carlos Carrera Cordón, advirtió que «cuando la violencia se normaliza, el daño se multiplica. Sin información confiable, comparable y utilizada de manera estratégica, el país seguirá reaccionando tarde frente a una problemática que exige prevención, articulación institucional y una voluntad política que se traduzca en acciones concretas».

más de 3400 en casas de protección

Más de 3.400 niños y adolescentes fueron acogidos en casas de protección entre 2018 y 2023 en República Dominicana, junto a miles de mujeres víctimas de violencia, lo que confirma el vínculo entre la violencia intrafamiliar y el riesgo directo para la niñez.

«En el ámbito de la salud, los casos de maltrato físico en menores de cinco años aumentaron cerca de un 45 % entre 2021 y 2022, una tendencia que refuerza la urgencia de actuar», precisó Carrera.

De su lado, la rectora de Unibe, Odile Camilo Vincent, dijo que la violencia contra la niñez no puede seguir abordándose con datos fragmentados ni con respuestas aisladas.

«La academia tiene la responsabilidad de producir evidencia rigurosa, útil y oportuna que contribuya a decisiones públicas capaces de proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes», apuntaló la docente.

La jornada arrojó que en el país hay fragmentación, baja comparabilidad y uso limitado de la información disponible sobre el tema, lo que dificulta que políticas públicas, programas y presupuestos respondan con efectividad a la magnitud real del problema.

Unicef afirmó que el diálogo se enmarca en ‘Los datos cuentan’, una campaña continua que mantiene en República Dominicana orientada a visibilizar estadísticas sobre la situación de la niñez y la adolescencia, e impulsar decisiones públicas, rendición de cuentas y respuestas institucionales más oportunas frente a las violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes. EFE

