Más de 200 líderes religiosos respaldan reelección de Abinader

Parte de los integrantes del movimiento.

SANTO DOMINGO.- Más de 200 líderes religiosos dieron su apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader bajo el fundamento de que ha impulsado políticas públicas con un alto sentido humano y social.

Ex sacerdotes, ex seminaristas y ex religiosos ordenados realizaron una actividad a través del Movimiento Humanista Democrático Social (MHDS), con el objetivo de manifestar el respaldo firme que le darán al Jefe del Estado para que reelegirse en el cargo para el cuatrienio 2024-2028.

El presidente del Movimiento, Henry Veras, afirmó que es hora de dejar atrás el paradigma obsoleto que existía antes y de reducir los sistemas políticos en los que el clientelismo político, la demagogia y la corrupción imperan.

“Estamos comprometidos a que jamás, jamás, jamás vuelvan a gobernar los que una vez les unía el despilfarro del presupuesto… la impunidad y el desorden. Jamás, jamás volverán”, aseveró.

Manifestó que el MUDS propone una nueva política y que están comprometidos en el fortalecimiento de las instituciones y la defensa de los derechos políticos, sociales y humanos de los ciudadanos.

Instó a los humanistas a levantarse para seguir sembrando fe y esperanza en muchas personas que esperan que el ejercicio de la política sea cada vez más humana, transparente, justa y social. Por eso manifestó que el movimiento está comprometido con la defensa de la transparencia, honestidad y rendición de cuentas.

En tanto que el secretario general del movimiento, Odanis Ortiz, expresó que esa entidad busca equilibrar los principios democráticos para que siempre estén centrados en el ser humano y la justicia social.

Indicó que el movimiento busca seguir garantizando que la calidad de vida de todos los dominicanos mejore, sin discriminaciones y que para lograrlo se sigan promoviendo políticas públicas más equitativas y transparentes para fomentar el desarrollo de la democracia.

También Julio Guzmán, Yanely Martínez, Luis Ramos, Rafael Ramos (Miky), Michelle Minaya, José Luis Díaz, Roberto Carlos, María Reyes, Vladimir Martínez, Jhonatan Guzmán, Héctor Díaz y Yannely Ureña.

an-am