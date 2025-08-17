Más de 143 mil abonados están sin electricidad en Puerto Rico

San Juan, 16 ago (Prensa Latina) – Más de 143 mil abonados de LUMA Energy se encuentran hoy sin electricidad a causa de averías que no fueron precisadas, mientras Puerto Rico está bajo alerta de tormenta severa por el huracán Erin.

Originalmente la empresa privatizadora norteamericana dijo que más de 100 mil clientes se hallaban sin servicio eléctrico debido a «una falla» por una avería en el contiguo municipio de Guaynabo.

La tendencia, según la propia LUMA Energy, estaba en incremento por lo que a las 20:35 hora local los perjudicados ascendían a 143 mil 974 abonados, al sumar diversas áreas de esta isla del Caribe.

Las poblaciones más afectadas pertenecen al área metropolitana, como Bayamón, con 65 mil 640 afectados, San Juan, con 48 mil 879, y Carolina, con ocho mil 209, además de Caguas, con 17 mil 136 perjudicados.

LUMA aseguró que se encuentra vigilando de cerca el paso del huracán Erin, aunque los pronósticos indican que el sistema climático no tendrá un impacto directo sobre Puerto Rico, más allá de lluvias.

ADVERTENCIA DE TORMENA

Mientras, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos en San Juan emitió una advertencia de tormenta severa e inundaciones para varios municipios y la costa noreste de Puerto Rico que está vigente hasta las 24:00 hora local.

Las alertas surgen debido al huracán Erin, que se intensificó hasta alcanzar la categoría 5, la más alta de la escala Saffir Simpson, luego bajó a la 3.

Erin, el primer huracán de la temporada atlántica de 2025, se encuentra al noreste del Caribe y se espera que no toque tierra, aunque sus bandas externas generan lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas en Puerto Rico.

lam/nrm