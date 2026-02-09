Más de 1,400 detenidos en RD una jornada, según Migración

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que fueron detenidos 1,409 extranjeros indocumentado, de los cuales 1,211 fueron deportados, en un solo día en todo el territorio nacional.

La DGM dijo que contó con el apoyo del Ejército dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, tanto en operativos directos como en entregas realizadas en puntos de control migratorio y fronterizo.

ZONAS EN DONDE FUERON DETENIDOS

De acuerdo con el informe, 930 personas fueron interdictadas por agentes la DGM en operativos realizados en provincias como Monte Cristi (168), Gran Santo Domingo (155), Santiago de los Caballeros (100), Mao/Santiago Rodríguez (100), Dajabón (60), Independencia/Jimaní (52), La Vega (51), Barahona (43), Bahoruco (44), Puerto Plata (40), Azua/Peravia (35) y Elías Piña (35), entre otras demarcaciones.

Agregó que estas cifras se suman 479 personas entregadas a la DGM por otras instituciones de seguridad, encabezadas por el Ejército de República Dominicana con 350 entregas, la Policía Nacional con 72 y CESFRONT con 57, fortaleciendo el trabajo interinstitucional en materia de control migratorio.

REITERA RESPETO A DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES

La institución también informó que los operativos fueron ejecutados en múltiples localidades del Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Dajabón, Elías Piña, Jimaní, Pedernales, Montecristi, Barahona, Azua, Puerto Plata y Mao, abarcando barrios, municipios cabecera, zonas rurales y principales vías de acceso.

Reiteró que estas interdicciones se realizan respetando el debido proceso, bajo criterios de legalidad, trato digno, respeto a los derechos humanos y uso proporcional de la fuerza, en cumplimiento de la política migratoria del Estado dominicano.

