Maluma: Más contenido sexual que nunca en su sexto álbum

MIAMI.- Con la intención de conectarse con sus orígenes musicales y retomar su conexión con ese reguetón de la calle que lo enamoró al inicio de su adolescencia, Maluma lanzó este viernes «The Love & Sex Tape», su sexto álbum de estudio y el más explícito de su carrera.

«Me estaba haciendo falta esa conexión con la calle, con aquel Maluma que sacó ‘Pretty Boy, Dirty Boy’, con mi esencia», dijo a Efe el artista colombiano, en referencia a su segundo disco con el que fue conocido fuera de su país

Aquella producción de 2015 contenía «Borró casette», su primer éxito fuera de Colombia y considerado arriesgado por su contenido sexual. Luego vino la canción más escandalosa de Maluma «Cuatro Babies». Pero ahora con «The Love & Sex Tape» ha superado ambos temas en lo que se refiere a las letras de gran contenido sexual.

Tras pasar los últimos años con el mercado general en la mira, Maluma decidió que «había llegado la hora de volver a hacer música para la gente que me puso aquí. Y no solo por ellos, a mí me hacía mucha falta».

Parte de la inspiración para este disco, en el que trabajó con sus colaboradores The Rude Boyz, Édgar Barrera, Keytin, entre otros, fue el tiempo que pasó enfocado en el concierto «Medallo en el mapa», que dio en su ciudad de Medellín este mayo de 2022.

«The Love & Sex Tape» tiene el sonido del movimiento urbano paisa que revolucionó a la música urbana en español en el que nacieron artistas como J Balvin, Karol G y el propio Maluma, entre muchos otros.

MALICIA CON CUIDADO

Los dos primeros sencillos de este disco. «Cositas de la USA» y «Mojando asientos», fueron una especie de abrebocas.

«Tú me diste el cuadre y no le diste a ninguno. Yo te mandaba krippy (marihuana de alta calidad) y tú foticos del culo», dice la letra de «Mojando asientos», una colaboración con su compatriota Feid.

Al ser cuestionado sobre el mensaje de esta nueva propuesta advierte que no es tan «inconsciente» como cuando comenzó. A sus 28 años, Maluma sabe que sus temas pesan.

«En la vida se habla de sexo, de marihuana, de alcohol. Yo no creo que haya que ocultar nada. Es más, lo que se cohíbe es lo que uno más quiere hacer. Quiero que se vuelva cotidiano hablar de estas cosas y que haya toda la información posible, así los jóvenes podrán tomar sus propias decisiones con conocimiento», indicó al comentar sobre el contenido de la mayoría de las letras del disco.

«The Love & Sex Tape» contiene ocho temas, de los cuales seis tienen la etiqueta de «explícito», para avisar que las letras no son aptas para menores de 18 años.

Lo mejor que se puede hacer «por la juventud es dar ejemplo de vida», afirmó. Con eso se siente satisfecho, pues se considera un hombre «muy trabajador» y muy enfocado en el trabajo social, que desarrolla con su fundación «El Arte de los Sueños».

CUIDADO MUSICAL

De las ocho canciones de «The Love & Sex Tape», cuatro son colaboraciones. Además del tema con Feid, están «Sexo sin título», con Jhay Wheeler y Lenny Tavares, «Nos comemos vivos», con Chencho Corleone, «Tsunami» con Arcangel y De La Ghetto.

«Uno tiene que ser agradecido con los que comenzaron todo esto o que comenzaron con uno», indicó al explicar porqué decidió invitar a estos artistas a trabajar en la producción.

«La vida es bella», «Mal de amores» y «Happy Birthday» completan el disco y representan la parte de Love (amor) del disco, aunque en realidad reflejan los efectos del fin del amor.

Son estos tres temas los que contienen composiciones musicales y arreglos más sutiles e interesantes, aunque en toda la producción Maluma se esforzó por llevar los beats y la melodía a un lugar sofisticado. «Lo hicimos con mucho cuidado», dijo en relación a su equipo tanto en Colombia como en Miami, donde se realizó la producción.

Es el mismo cuidado que le está poniendo al resto de sus intereses, como su primera aventura como diseñador de ropa y perfumes, con su empresa «Royalty by Maluma», sus relaciones con patrocinadores corporativos y otros negocios que no detalló, pero que espera que le permitan seguir siendo relevante permanentemente.

