Martí: con sus alas doradas se posa en cada corazón de los cubanos de siempre

Un 28 de enero Martí. Un 29 de enero, Martí. Un 1ro de febrero, Martí. Un 20 de mayo Martí. Vi a Placetas, mi pueblo natal, celebrando el natalicio de José Martí. Gustavo García Martínez nacido en el mismo pueblo me dijo en una ocasión que Placetas era un pueblo que a pesar de las circunstancias no se doblegaba. La historia esta ahí. No se ha doblegado la Villa de los Laureles.

El viacrucis de Martí no fue fácil. El de los cubanos tampoco. Muchos de nosotros al sentirnos impotentes nos “fajamos” y nos decimos hasta barriga verde. Martí es una encina. Es un reposorio. Es una tranquilidad que pasma. Es un volcán que estalla. Piensa antes de hablar. Habla luego de pensar. Su cadalso fue algo oprobioso. Su sufrimiento fue algo que calaron profundamente en el desde niño.

Su titánica lucha en diversos países de América fue galopante. Sus mejores amigos en el exilio en los Estados Unidos de América eran otros exiliados de otros países. En Nueva York lo visitaban muchos extranjeros que no eran cubanos. Blanca Baralt lo afirma en su libro “El Martí que yo conocí”. José María Vargas Vila, también era su constante compañero cuando en esas tierras frías estaban.

Lo que me enamoró de Gastón Fernando Deligne, el mas grande poeta que ha parido la República Dominicana, no solo fue su poesía bien esculpida, sino aquellas palabras que se publicaron en la Gaceta oficial el día que supo la muerte de Martí. “Oh Apóstol abonaste tu sangre por la Libertad de los tuyos. Hoy me pregunto ¿para qué? ¿para qué? Y así se iba encadenando el recuerdo del Apóstol de Dos Ríos.

Lo que si me duele es ver tanta gente con tanta saña que han querido hacer de Martí un trapo a su imagen y semejanza. Y así voy ojeando las hojas de los nuevos inventos y las nuevas obras, de los explotadores de las cenizas de José Martí… vuelo de un Escarabajo, sobre la tumba de un héroe… triste destino de un Grande Hombre; servir de alimento a los roedores de su Gloria… y que su tumba, que debiera ser una Encina Gigantesca, destinada a reposorio del vuelo de las águilas, se haya hecho un puñado de polvo, en el cual sacia su hambre la insolencia de las polillas.

Y vuelvo a formular la vieja querella de métodos históricos. Para saber si el valor principal de la historia esta en la parte biográfica de ella, sería preciso dilucidar este viejo litigio, que aún permanece en espera de solución; ¿son Grandes Hombres los que producen los Grandes Acontecimientos? ¿Son los Grandes Acontecimientos que producen los Grandes hombres?

Creo que ni Plutarco o Tácito marcan los caminos o verdaderos rumbos de la Historia. Plutarco se quedaría con Carlyle, Emerson, los cantores de los Héroes y de los Hombres representativos; Tácito, diría Montesquieu, Mommsen y la escuela científico-histórica, ajena a las deificaciones y a la glorificación del caporalato o menos cesáreo y enfermo de vasallaje espurio.

Martí vuela por encima de esos acontecimientos y con sus alas doradas se posa en la ventana de cada corazón de los cubanos de siempre. En los iberoamericanos de siempre; en los hispanoamericanos de siempre.

Cinco años tenia yo cuando la desgracia a Cuba llegó. Cinco años tenia yo. Cuando todo ese desparpajo en Cuba se organizó. Cinco años tenía yo.

Ahí se los dejo. Se los dejo ahí para que hagan con él lo que deseen.

Yo soy un hombre sincero

Yo soy un hombre sincero

De donde crece la palma,

Y antes de morirme quiero

Echar mis versos del alma.

Yo vengo de todas partes,

Y hacia todas partes voy:

Arte soy entre las artes,

En los montes, monte soy.

Yo sé los nombres extraños

De las yerbas y las flores,

Y de mortales engaños,

Y de sublimes dolores.

Yo he visto en la noche oscura

Llover sobre mi cabeza

Los rayos de lumbre pura

De la divina belleza.

Alas nacer vi en los hombros

De las mujeres hermosas:

Y salir de los escombros,

Volando las mariposas.

He visto vivir a un hombre

Con el puñal al costado,

Sin decir jamás el nombre

De aquella que lo ha matado.

Rápida, como un reflejo,

Dos veces vi el alma, dos:

Cuando murió el pobre viejo,

Cuando ella me dijo adiós.

Temblé una vez -en la reja,

A la entrada de la viña, –

Cuando la bárbara abeja

Picó en la frente a mi niña.

Gocé una vez, de tal suerte

Que gocé cual nunca: -cuando

La sentencia de mi muerte

Leyó el alcaide llorando.

Oigo un suspiro, a través

De las tierras y la mar,

Y no es un suspiro, -es

Que mi hijo va a despertar.

Si dicen que del joyero

Tome la joya mejor,

Tomo a un amigo sincero

Y pongo a un lado el amor.

Yo he visto al águila herida

Volar al azul sereno,

Y morir en su guarida

La víbora del veneno.

Yo sé bien que cuando el mundo

Cede, lívido, al descanso,

Sobre el silencio profundo

Murmura el arroyo manso.

Yo he puesto la mano osada,

De horror y júbilo yerta,

Sobre la estrella apagada

Que cayó frente a mi puerta.

Oculto en mi pecho bravo

La pena que me lo hiere:

El hijo de un pueblo esclavo

Vive por él, calla y muere.

Todo es hermoso y constante,

Todo es música y razón,

Y todo, como el diamante,

Antes que luz es carbón.

Yo sé que el necio se entierra

Con gran lujo y con gran llanto.

Y que no hay fruta en la tierra

Como la del camposanto.

Callo, y entiendo, y me quito

La pompa del rimador:

Cuelgo de un árbol marchito

Mi muceta de doctor.

