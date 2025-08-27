Mariotti niega que el Gobierno sacara dos millones de pobreza

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, cuestionó cifras del Gobierno sobre la reducción de la pobreza en la República Dominicana, «la realidad dista mucho de lo anunciado».

“No es verdad que el Gobierno haya sacado a dos millones de dominicanos de la pobreza; los datos muestran que fueron 570 mil”, afirmó al referirse a los informes presentados por la actual gestión que, según él, manipulan indicadores e incluyen elementos que distorsionan la medición.

El dirigente político explicó que el Gobierno cambió la metodología en el 2022, incorporando en los cálculos subsidios como el Programa de Alimentación Escolar lo que, según él, infló artificialmente las cifras.

GOBIERNO PONE ESTEROIDES A LOS NUMEROS

“Un hogar con tres niños en la escuela recibe almuerzo y merienda, y eso se computa como ingreso monetario. Pero esa no es la verdadera medición de pobreza. Ahí es donde el Gobierno le pone esteroides a los números”, puntualizó.

Durante una entrevista en el programa “Ahora por la Súper 7”, transmitido de lunes a viernes de 3:00 a 6:00 de la tarde por la 107.7 FM y Ahora TV canal 3 digital, Mariotti señaló la necesidad de hablar con responsabilidad sobre temas sensibles como la pobreza.

Asimismo, sobre la canasta básica, seguridad social y la seguridad ciudadana y reiteró su llamado a un debate entre los aspirantes presidenciales.

“Se trata de que los candidatos hablen con claridad sobre lo que piensan y cómo van a enfrentar los problemas fundamentales de la sociedad dominicana. No se trata de oratoria griega, sino de posiciones firmes ante los retos del país”, agregó.

an/am