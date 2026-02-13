Cuestiona informe sobre una reducción de la corrupción RD

Charlie Mariotti.

SANTO DOMINGO.- Charlie Mariotti, exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), opinó que causa risa el informe de que el Gobierno dominicano ha hecho avances históricos en el Índice de Percepción de la Corrupción desde el 2012.

Declaró que cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) salga del poder pasará como el partido más corrupto en la historia de República Dominicana.

“Yo no sé lo que está pasando con el famoso Senasa 2.0, por más tiempo que pase y por más que traten de arreglar, que imagino que están arreglando, a quien no meto, a quien saco, a quien dejo; yo dije hace dos meses que el caso Senasa es el principio y el fin de este gobierno”, sostuvo.

Entrevistado en Ahora por la Mañana en la misora 107.7 FM, el exsenador dijo que espera que la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, cumpla con su promesa de someter ante los tribunales a todos los que están involucrados en ese caso de corrupción que sobrepasa los quince mil millones de pesos.

Aseguró que cuando hicieron el estudio sobre el avance en la lucha contra la corrupción en República Dominicana no había estallado en el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), la Administradora de Riesgo de Salud estatal.

Mariotti trajo a colación una de las encuestas de opinión pública del grupo ACDMEDIA que establece que los encuestados aseguran que en este gobierno hay más corrupción que en los gobiernos pasados del PLD.

an/am