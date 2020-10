María Dimitrova, leyenda del karate de la República Dominicana

María Dimitrova

SANTO DOMINGO.- Conozca a Maria Dimitrova de la República Dominicana: leyenda del Karate, emprendedora, humanitaria, ex estrella de televisión, campeona de los valores del Karate y verdadera realeza del deporte.

La actual campeona panamericana demostró la fuerza de los valores del kárate cuando decidió tomar medidas para ayudar a los más vulnerables. Mientras la pandemia de coronavirus estaba en plena vigencia en la República Dominicana, ella intervino para ayudar a quienes se vieron terriblemente afectados por la devastadora epidemia.

A través de la fundación que dirige, Dimitrova logró distribuir alimentos y artículos de primera necesidad a niñas desfavorecidas en República Dominicana.

“Sabemos que nunca es suficiente, pero en estos tiempos realmente difíciles debido a COVID-19, creemos que cualquier cosa que podamos hacer para ayudar tendrá un impacto muy positivo “, dijo el campeón de Kata.

HACER DEL MUNDO UN LUGAR MEJOR CON LA FUNDACIÓN MARÍA DIMITROVA

Impulsada por el poder de los valores del Karate, la estrella del Kata creó la “ Fundación Maria Dimitrova ” en enero de 2019. Esta organización educa e integra a jóvenes de entornos vulnerables a través de la práctica del deporte. La “Fundación Maria Dimitrova” también protege a las niñas que sufren abusos.

“Trabajamos con chicas que atraviesan situaciones muy difíciles. Algunos de ellos provienen de familias desestructuradas y rotas; niñas cuyas madres son prostitutas o están en la cárcel. Carecen de todo tipo de valores. No saben lo que es recibir cariño o cariño porque nunca nadie los ha cuidado ” , dijo el deportista dominicano.

“Nuestro objetivo es hacerles comprender su valor como seres humanos; queremos que se respeten a sí mismos, para que puedan exigir respeto a los demás. De esta forma, esperamos que se conviertan en buenos ciudadanos, buenas personas. Es increíble ver su gran avance cuando reciben un poco de cariño ”, agregó el campeón panamericano.

Desde su creación, la “Fundación María Dimitrova” ha ayudado a más de 150 niños y niñas en República Dominicana.

“ Al principio, decidí crear la fundación para ayudar a los niños que querían hacer Karate pero no podían pagarlo. Después, conocí a una madre que trabajaba en un orfanato y establecí una sección para ayudar también a estos niños. Luego, me di cuenta de que la mayoría de las niñas de estos grupos sufrían un terrible abuso. Es entonces cuando decidí formalizar la fundación “, dijo el karateka que está clasificado en 11 ª posición en la WKF ranking mundial.

“Disciplina, respeto, confianza en uno mismo… queremos compartir con ellos todos estos principios del Karate. Es muy alentador verlos ganarse la confianza y la fuerza interior; estos son los valores que pueden aplicar a sus vidas ”, afirmó Dimitrova.

ROMPIENDO RÉCORD DENTRO Y FUERA DE TATAMI

Maria Dimitrova es la mejor atleta de Karate en la historia del deporte en República Dominicana y una de las mejores karatekas de Kata de todos los tiempos en el continente . Ocho veces medallista de Campeonatos Panamericanos, Maria Dimitrova es la actual campeona continental y subcampeona de los Juegos Panamericanos en la categoría de Kata Femenino. Se coloca en la décima posición en la clasificación olímpica de Karate, y reclamó el bronce en la primera edición de los Juegos Mundiales de Playa de ACNO.

“El Karate me ha enseñado a ser fuerte, a superar todas las dificultades y decepciones. En el deporte, puedes ganar pero también perder. Cuando aprendes a remontarte después de una derrota, realmente creces como persona ”, dijo la karateka que se inició en el deporte para seguir los pasos de su padre como entusiasta de las artes marciales.

Cinturón negro de cinco dan al estilo “Shito-Ryu”, la atleta de 34 años causó sensación en Karate al llevarse medallas en eventos internacionales de Kata Femenino, Kata Femenino por Equipos y Kumite Femenino -50kg.

“El momento más emotivo de mi carrera fue cuando gané mi primera medalla en una competencia internacional. Fue muy difícil para mí llegar a ese momento. Cuando comencé a competir a nivel internacional, siempre perdía en la primera ronda. Ni siquiera conseguiría una bandera a mi favor ”, explica Dimitrova.

“ Un día, decidí que si no recibía una bandera (de un juez) en mi próxima competencia, reconsideraría mi futuro en Karate. El evento fue el Campeonato del Caribe y Centroamérica de 2005. No solo pasé la primera ronda, terminé ganando la medalla de plata ”, agregó Karate Star.

“En ese momento, entendí que el éxito solo viene después del trabajo duro, la dedicación y el enfoque ”, señala.

PRINCESA DEL KARATE, REINA DEL KARATE

Las medallas y los logros comenzaron a llover después de ese momento. Fue entonces cuando los medios locales comenzaron a usar el epíteto que la ha acompañado a lo largo de los años: Karate Princess.

“Comenzó como un apodo que me dieron los periodistas aquí en República Dominicana cuando comencé a ganar medallas en eventos internacionales ”, explica Dimitrova.

“Cuando regresé de los Juegos Panamericanos de Lima el año pasado, me nombraron ‘La Reina de los Juegos’ porque fui la única atleta dominicana que ganó dos medallas allí (en kata individual y por equipos). Entonces, supongo que ya no soy la Princesa del Karate, ¡soy la Reina del Karate! ¡Me actualicé! ” ella bromea.

UNA VIDA HECHA PARA LA PANTALLA GRANDE

La vida de Maria Dimitrova ha sido tan accidentada que es una sorpresa que Hollywood aún no haya llamado.

Nacida en Bulgaria, Maria Dimitrova dejó el país de Europa del Este para vivir en la idílica nación caribeña cuando tenía seis años. Sus padres habían viajado a la República Dominicana de vacaciones e inmediatamente se enamoraron del paisaje prístino y el clima encantador del país.

La joven María no tardó mucho en causar sensación en su nuevo hogar. Cuando tenía 15 años, fue seleccionada para dirigir y producir un popular programa de televisión para jóvenes llamado “Ven con Mimi” (“Ven con Mimi”).

Su éxito en la televisión nacional la convirtió en el rostro de una campaña de turismo internacional que promovió la República Dominicana en 24 países y en sus tres idiomas (español, inglés, búlgaro).

“Llegó un punto en el que tuve que tomar una decisión: el mundo del espectáculo o el Karate. También estaba estudiando para mi título universitario en ese momento. Elegí Karate. Preferí los muchos desafíos que vi en los deportes ” , declaró Dimitrova.

A pesar de una futura carrera en el mundo del espectáculo, Maria Dimitrova no solo ha dedicado su vida a hacer del mundo un lugar mejor a través de su fundación. También dirige un exitoso gimnasio de kárate con no menos de cinco sucursales y más de 200 estudiantes.

Además de esto, el maestro de Kata es el propietario de Dimitrova Training Academy SRL, empresa que imparte cursos y seminarios de artes marciales, clases de defensa personal y organiza eventos motivacionales y de autoayuda.

“Siempre me ha gustado tener muchos sombreros. No me gusta quedarme sentado sin hacer nada. Soy deportista porque quiero ser deportista, pero dedico mi tiempo a muchas otras tareas. Entreno de 6 a 8 de la mañana, y después de eso, dejo de ser Maria Dimitrova atleta y empiezo a ser Maria Dimitrova empresaria o entrenadora o emprendedora ”, dijo Dimitrova quien señala que el coaching es la misión más satisfactoria para ella en la actualidad.

“ Todos los atletas de la selección nacional de República Dominicana en Kata, tanto en categorías mayores como menores, provienen del Dojo Dimitrova ”, explica. “Quiero que mis alumnos aprovechen todo lo que he aprendido a lo largo de los años, que se beneficien de todo el conocimiento que he adquirido tras tantos viajes y experiencias ”.

“ Me encanta enseñarles, contribuir a su éxito. Para mí, no hay nada más gratificante que ayudarlos a hacer realidad sus sueños ”.

