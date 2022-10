Comediante origen dominicano triunfa en «Saturday Night Live»

Marcello Hernández

MIAMI.- La tamporada número 48 del reconocido programa norteamericano «Saturday Night Live», que transmiter la cadena NBC, cuenta con una nueva generación de comediantes, la cual fue anunciada el pasado mes de septiembre para la exhibición de sketches de comedia de larga duración.

En ella, cuatro nuevos integrantes se estrenaron para el reconocido show que incluye parodias sarcásticas, así como bromas sobre personajes importantes.

En el cuarteto está el dominico-cubano Marcello Hernández, residente en Miami, quien recibió gran aceptación en las redes sociales con su presentación en el programa.

Los demás comediantes son Molly Kearney, Michael Longfellow y Devon Walker.

Las nuevas caras llegan tras la salida de Pete Davidson , Kate McKinnon , Aidy Bryant , Kyle Mooney, Alex Moffat, Melissa Villaseñor y Aristotle Athari.

Sobre Marcelo

En su sitio oficial, Marcelo Hernández se cataloga como un comediante, escritor y actor dominico-cubano, seleccionado como 2022 Just For Laughs New Face.

Ha tenido más de 10 apariciones en Acceso Total de Telemundo y 6 in the Mix de NBC. Actualmente se presenta en fechas selectas de giras con Tim Dillon y clubes en la ciudad de Nueva York

A partir de SNL anuncio, Marcello tenía más de 344.000 seguidores en TikTok (con más de 10,5 millones de me gusta) y 27.000 seguidores en Instagram. Su Instagram muestra que tiene una hermana.

Ahora, el dominico-cubano triunfa en televisión estadounidense en horario de máxima audiencia. Además, sus redes muestran que le gusta la pesca, el golf y la familia.