Marcell Ozuna y Pittsburgh alcanzan acuerdo por US12 MM

Marcell Ozuna

NUEVA YORK.- Los Pittsburgh Pirates han llegado a un acuerdo por un año y 12 millones de dólares con el veterano toletero Marcell Ozuna, según confirmaron fuentes a Jeff Passan de ESPN. El acuerdo, del que el New York Post fue el primero en informar el lunes, está pendiente de un examen físico e incluye una opción mutua para 2027, según informaron fuentes a Passan.

El acuerdo le pagará a Ozuna 10.5 millones de dólares en 2026, con una opción de 16 millones de dólares para 2027 que incluye una rescisión de 1.5 millones de dólares, según las fuentes.

Los Pirates esperan que Ozuna, de 35 años, fortalezca una ofensiva que terminó con 117 jonrones la temporada pasada, por mucho la más baja de las Grandes Ligas.

A principios de la temporada baja, Pittsburgh había sido vinculado con Kyle Schwarber, quien renovó con los Phillies, y Eugenio Suárez, quien firmó con los Diamondbacks, antes de finalmente optar por Ozuna, quien se convirtió en agente libre tras un año de baja con los Braves.

Dedicándose exclusivamente a batear como designado, Ozuna conectó solo 21 jonrones la temporada pasada y terminó con un OPS de .756, inferior al .925 de 2024. Fue muy productivo en general con los Braves desde que se unió a ellos en 2020, conectando un total de 148 jonrones, la decimoctava mayor cantidad en el béisbol durante ese período, solo por detrás de Shohei Ohtani y Schwarber entre los bateadores designados.

Ozuna firmó con los Braves como agente libre en 2020 con un contrato de un año, registrando un OPS de 1.067, el mejor de su carrera, y luego renovó con Atlanta en 2021 por cuatro años y $65 millones, con una opción del club para 2025. Ha tenido una carrera destacada, con tres participaciones en el Juego de Estrellas, dos Bates de Plata, un Guante de Oro, y fue votado cuatro veces como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, alcanzando un cuarto puesto en 2024.

Ozuna firmó originalmente con los Marlins en 2008, debutando en las Grandes Ligas en 2013, y fue traspasado a los Cardinals antes de la temporada 2018 por un paquete que incluía a los entonces prospectos Sandy Alcántara, quien ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2022, y Zac Gallen, quien ha terminado tres veces entre los 10 primeros en el Cy Young.

