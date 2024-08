Marc Anthony contagia de alegría Santo Domingo con estilo único

Santo Domingo, 25 ago (EFE).- Un Marc Anthony al estilo más puro contagió de alegría Santo Domingo en un concierto en el que el público cantó y bailó cada uno de los temas que el artista neoyorquino de origen puertorriqueño presentó la noche de este sábado.

«¡Qué rico estar en casa!», exclamó Marc Anthony. Y realmente se le vio muy cómodo la hora y media que duró su concierto en el Estadio Quisqueya de la capital de República Dominicana, donde se siente verdaderamente en casa (tiene una villa en la zona de La Romana que sufrió un incendio a principios de este mes) y la semana pasada estuvo junto a su mujer, Nadia Ferreira, en la toma de posesión del presidente dominicano, Luis Abinader.

GRAN ESPECTACIÓN

Cada vez que Marc Anthony se presenta en República Dominicana genera gran expectación, y esta vez no fue la excepción: ya antes de salir al escenario el público le esperaba puesto en pie, mientras la veintena de músicos que le acompañan caldeaban el ambiente en medio de imágenes y vídeos en blanco y negro del cantante y de su ciudad, Nueva York.

Un ambiente al que previamente ya habían colaborado el cantante dominicano Manny Cruz (acabó por todo lo alto con su tema ‘Santo Domingo’, convertido en todo un himno de la ciudad) y el colombiano Manuel Medrano, ganador de dos Grammys Latino.

Tras ellos, vestido con pantalón tejano, camisa y chaqueta negra y con gafas de sol, Marc Anthony salió al escenario para comenzar con ‘Pa’allá voy’ y seguir con uno de sus clásicos, ‘Valió la pena’.

NO PERDIÓ LA SONRISA

Un Marc Anthony que durante todo el concierto no perdió la sonrisa y mantuvo la complicidad con el público, al que animó a bailar (él primero en no parar de moverse fue él), a cantar («no se oye, no se siente», dijo en varias ocasiones) y al que dio las gracias por, afirmó, «darme la oportunidad de compartir con ustedes esta noche».

‘Y hubo alguien’, ‘Hasta ayer’ (con un muy destacado solo de guitarra a cargo de Mario Guini), ‘Flor pálida’, ‘Volando entre tus brazos’, ‘Hasta que te conocí’, ‘Qué precio tiene el cielo’, ‘Te conozco bien’ o ‘Mala’ no faltaron en una noche en la que el cantante neoyorquino mostró sus característicos gestos y movimientos y en la que en varios temas mostró voz, manteniendo las notas, entre los aplausos de los asistentes.

Y cuando tocó el turno al tema ‘Parece viernes’ volvió a animar al público a bailar porque, exclamó, «la salsa se baila».

PUBLICO PEDÍA MAS

Hizo un primer intento de abandonar el escenario, pero el público pidió más y Marc Anthony salió de nuevo para cantar ‘Tu amor me hace bien’ (se arrodilló y besó el suelo) y poner punto final al concierto con uno de sus temas más conocidos, ‘Vivir mi vida’.

Marc Anthony, con casi cuatro décadas en la música, ha ganado en su larga carrera numerosos galardones, entre cuatro Premios Grammy, cinco Premios Grammy Latinos y 29 Premios Lo Nuestro. EFE

acm/jgb

