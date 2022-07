Manufactura china repuntó en junio por relajación medidas covid

SHANGHÁI, China.- La actividad de la industria manufacturera de China puso fin a tres meses consecutivos de contracción al volver a expandirse en junio, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) que publica el diario privado Caixin.

Este indicador, elaborado por la compañía británica de información económica IHS Markit y que muchos inversores internacionales toman como referencia, pasó de los 48,1 puntos de mayo a los 51,7 del sexto mes del año.

El dato no solamente es superior a lo esperado por los analistas, que esperaban que se situase en torno a las 50,1 unidades, sino que se trata del mayor ritmo de expansión de la manufactura china desde mayo del año pasado.

Además, también dibuja una recuperación más potente que la reflejada en los datos oficiales, ya que el PMI de junio que divulgó ayer la Oficina Nacional de Estadística (ONE) llegó a los 50,2 enteros frente a los 49,6 de mayo.

En estas estadísticas, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad con respecto al mes anterior y por debajo, contracción.

Wang Zhe, economista de Caixin, apunta que la recuperación vino precedida de «la relajación de los confinamientos y otras restricciones regionales contra la covid-19», que permitió que la producción en el sector manufacturero gravitase de nuevo hacia una situación de normalidad.

«Tras tres meses de contracción, el índice que mide la producción volvió a terreno de expansión y alcanzó su punto más alto desde noviembre de 2020», apunta el experto.

EL MERCADO LABORAL SIGUE SUFRIENDO

Aunque, según su análisis, la recuperación de la demanda no fue tan fuerte como la de la oferta, el subíndice de nuevos pedidos totales también retornó a la zona de crecimiento por primera vez en cuatro meses, y el que mide los destinados a exportación siguió también esa tendencia, algo que no hacía desde julio del año pasado.

Sin embargo, al igual que reflejaron las estadísticas de la ONE, estos repuntes no se tradujeron en una mayor contratación debido a la «prudencia» de los empresarios, y el subíndice que mide la situación del empleo en el sector volvió a sufrir una contracción, la décima en los últimos once meses.

Wang cree que precisamente la debilidad del mercado laboral y el consiguiente impacto en la renta de los hogares fueron factores que lastraron la recuperación de la demanda, y pidió a las autoridades que centren sus políticas de apoyo en «los empleados, trabajadores puntuales y grupos de ingresos bajos que han sufrido el impacto de los rebrotes».

Lo que sí experimentó una gran mejoría fue el aspecto logístico de la industria, con el indicador que mide los plazos de entrega a proveedores remontando por encima de los 50 puntos por primera vez en dos años y una reducción de la cartera acumulada de trabajo.

Para la elaboración de su PMI, Caixin también pregunta a los empresarios participantes por sus perspectivas de futuro, que en este caso fueron las mejores desde febrero pero todavía por debajo de la media a largo plazo por factores como la incertidumbre ante posibles nuevos rebrotes en China o la tendencia de la economía global. EFE

cfl-am