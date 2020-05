Manny García buscará balance pitcheo para las Aguilas alcanzar campeonato

SANTIAGO. – La misión de Manuel-Manny –García, nuevo Pitching Coach de las Águilas Cibaeñas, está centrada en cambiar la mentalidad a un cuerpo de lanzadores que debe reducir las transferencias, definir roles y confiar en la defensa tras ellos.

García, quien se definió como pro activo y estudioso del juego declaró que ya trabaja con intensidad en ese sentido, y que la comunicación será su principal arma, junto a la experiencia del cuerpo técnico que le acompañará

“Debo decir que me siento privilegiado de pertenecer a las Águilas, es para mí mucho prestigio, juntarme con Félix Fermín una autoridad como manager en nuestro béisbol, tener a compañeros de trabajo como Fernando Hernández y Wilton Chávez, dos hombres con sobrada experiencia en la liga”, dijo.

Manny fue abordado en un “Live” de Instagram por la cronista deportiva Raquel Infante, indicando que va a concentrar en lanzadores que tiren strike, “haremos un plan para cada uno, porque todos son diferentes, nuestra meta es ponerlos en el carril correcto.”

“Me he comunicado casi con todos los pitcher, estoy siendo pro activo, ya he conversado con Yunesky Maya, William Ramírez, Richelson Peña, Pedro Araujo, Daury Torrez, Yordy Cabrera, Michael Ynoa, Cesilio Pimentel, Salvador Justo, Gregory Soto, entre otros y nos estamos apoyando en estos días difíciles por el COVID-19” asegura García.

Al ser cuestionado sobre la evaluación que tiene del pitcheo cibaeño, dijo “Lo que he visto en los últimos años, cuando he estado en el otro lado enfrentando las Águilas, es la abundancia de bases por bolas, pero no todo es malo, ellos han ponchado muchos, quiere decir que tienen stop, es probable que necesitemos pitchear para contacto, hacer outs con uno o dos pitcheos, y confiar en la defensa que tenemos detrás”.

El pitcheo de las Águilas terminó tercero la temporada 2019-2020 de forma colectiva, con 24-26, efectividad de 3.44. Fueron co-líderes en salvamentos con 15 igualados a los Toros, cedieron 389 hits, en 453 entradas, en las que le anotaron 173 carreras limpias, dieron 192 transferencias, poncharon a 375. Lideraron la liga con 47 WP y su WHIP fue de 1.26.

Al referirse al staff de abridores citó que ya los aguiluchos se están preparando, buscando a lanzadores que puedan permanecer con el equipo todo el camino o la mayor parte del él, pitchers que pueden ser encontrados en las Ligas independientes o en México.

“También tenemos muchos brazos con esas características entre nuestros nativos, como es el caso de Richelson Peña, con quien hemos estado en contacto y le hemos dicho que esperamos esté de regreso, ya será clave para nosotros”

Argumentó que otros criollos del equipo que pueden hacer de abridores son Ramón Rozón, Framber Valdez, Joan Duran, Emilio Vargas, Ángel Rondón, Marcos Diplán, entre otros, que dependerán de la durabilidad de los permisos que le den en el béisbol organizado

Otro punto en el que se enfoca el nuevo Coach de Pitcheo aguilucho es el cierre de los partidos, punto neurálgico, que no pudo ser llenado a cabalidad la temporada pasada.

“Entre nuestros nativos tenemos tremendo material de tipos que tienen un gran stop, como Richard Rodríguez, Jonathan Hernández (Cuchillito), Gregory Soto, Salvador Justo, que pueden cerrar juegos, buscaremos tener un balance con ellos y trataremos de llevarlo lo más que podamos, porque sabemos que algunos no estarán el torneo completo”. Comentó

Aseguró que el primer día de la temporada tendrán un cerrador, probablemente nativo, sino un importado, porque es un hueco que van llenar.

