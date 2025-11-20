Manerra ofreció un concierto memorable en Escenario 360

SANTO DOMINGO. – Luego de un espectacular opening a ritmo de “Todo me da igual”, el cantautor Manerra subió al Escenario de 360, lleno de principio a fin de un público de todas las edades, quienes disfrutaron de un concierto memorable donde el romance y los ritmos tropicales brillaron con todo su esplendor.

La producción estuvo a cargo del empresario artístico Billy Hasbún, de VP Entertainment, quien se apoyó de recursos tecnológicos modernos, una extraordinaria banda musical, sonido impecable y pantallas que desplegaban hermosas imágenes acordes con cada tema interpretado.

Manerra subió al escenario y como por arte de magia su público conectó de forma sublime y espectacular al ritmo de “La Canción de la Hora”, y así continuó su concierto con la expresión “Esta noche es para ustedes, Dios la escribió hace muchos años y lo soñó de esta forma, gracias por estar aquí familia querida”.

“Almohadilla”, “Todo es bonito es bonito otra vez”, “Flor de Azucena”, “Bendito tu amor”, “Un besito por el río”, “De repente” y “Vestida de flores”, fueron las primeras canciones que interpretó provocando ovación y aplausos entre su auditorio”.

El público vibró de emoción con la participación estelar de sus invitados especiales, Nathalie Hazim y Gabriel Pagán, quienes abrazaron la exitosa carrera musical de Marrena.

Un momento especial fue cuando la destacada cantante Adalgisa Pantaleón, a través de una pantalla gigante, le envió un emotivo mensaje a Manerra: “Estoy feliz de ver como llevas una carrera maravillosa, yo te bendigo en el nombre de Jesús, y te quiero mucho”.

Otros de los temas que formó parte de esta puesta en escena fueron “Mantequilla y café”, “Como la Luna”, “Curita”, “Vida”, “Constanza”, “Perla del Sur”, “Santiaguera Bonita”, “Bachata Colonial”, “Mesita de noche”, “En la oscuridad”, “Dime Corazón”, “Mil veces tú”, “Amorcito del Bolsillo”, “Merengue a tu boca”, Azul” y “Bonita”.

“Estoy emocionado de verlos felices esta noche disfrutando de cada una de mis canciones que me han acompañado en estos seis años de carrera musical. Este concierto es un momento para cantar, agradecer y hay mucha gente a quien yo le tengo que agradecer que han dicho presente esta noche”, expresó Manerra visiblemente emocionado.

Se despidió agradeciendo al público por el respaldo recibido desde el primer momento de su carrera musical en el 2019. Fue una noche donde el talentoso cantautor dominicano rindió tributo especial a la bachata, merengue, bolero y jazz en cada una de sus interpretaciones.

