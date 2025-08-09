Majestuoso concierto del NYO Jazz en el Teatro Nacional

SANTO DOMINGO. – La ovacionada orquesta NYO Jazz del Carnegie Hall de Nueva York, compuesta por los mejores músicos de este género musical de todo Estados Unidos, bajo la dirección del gran trompetista Sean Jones, y con la participación especial de la vocalista Luciana Souza, ganadora del premio Grammy, llenaron de buen jazz la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con un magistral concierto que celebró el legado y evolución del jazz, producido por la Fundación Sinfonía.

Esta presentación, a casa llena de la emblemática NYO Jazz del Carnegie Hall de Nueva York, evidenció todo el potencial, sofisticación técnica y espíritu creativo sobre el escenario de las futuras estrellas del jazz, dirigido bajo la batuta del maestro Sean Jones, considerado uno de los más grandes embajadores de este género musical en la actualidad.

Más que un concierto fue un diálogo constante entre músicos, una expresión de libertad e improvisación, y un reflejo de la sociedad en la que nació y evolucionó el jazz, magistralmente dirigido por el maestro Sean Jones, trompetista de reconocimiento internacional que además de ser director artístico de NYO Jazz, una de las tres prestigiosas orquestas nacionales del Carnegie Hall, fue presidente de la Jazz Education Network.

“Muchas gracias por apoyar el talento joven y por su grata compañía. Esta noche ofreceremos un concierto desde el corazón y con la sensibilidad y armonía que sólo a través del jazz podemos experimentar”, dijo emocionado Jones.

A seguidas, sonaron los primeros acordes que evocaron una amplia gama de emociones en el auditorio, quienes disfrutaron de un selecto programa que resumió lo mejor del jazz en toda su historia.

El concierto alcanzó su máximo esplendor con la participación de la invitada especial, Luciana Souza, ganadora del Grammy y nombrada la mejor cantante femenina por la Asociación de Periodistas de Jazz, quien interpretó un set dedicado a compositores brasileños como Antônio Carlos Jobim e Ivan Lins.

