Magneuris Sierra: “Estoy ansioso de ponerme el uniforme del Licey”

Magneuris Sierra

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Magneuris Sierra no esconde su felicidad de ser parte de la organización de los Tigres del Licey, equipo que admiró desde su infancia.

“Estoy ansioso de ponerme el uniforme azul; de estar en el terreno de juego en el Estadio Quisqueya. Anhelo que llegue ese momento”, expresó el jugador, al ser entrevistado vía Zoom por el Departamento de Prensa del equipo azul.

“Una gran parte de mi familia es liceísta. Todos me van a apoyar y están muy contentos de que el equipo azul me haya adquirido. Estoy muy agradecido de llegar a este equipo y voy a aprovechar la oportunidad que me den”, enfatizó Sierra, quien en la actualidad acciona con el equipo de los Angelinos de los Ángeles, en Grandes Ligas.

Sierra, de 26 años, fue adquirido en mayo por los Tigres desde los Toros del Este, a cambio del infielder Marco Hernández. Con el equipo romanense accionó en cinco temporadas.

El patrullero manifestó que ha mantenido comunicación con algunos de sus nuevos compañeros, entre ellos los relevistas Wander Suero, Oliver Ortega y José Marte, con quienes compartió mientras jugó en la sucursal Triple A de los Ángeles.

Sierra en el circuito minoritario acumula promedio de por vida de .286, con 823 imparables, 27 cuadrangulares y 267 remolcadas en 265 partidos. Con Salt Lake Bees, filial de Triple A del conjunto californiano, presentó promedio de .297, pegó 83 indiscutibles, conectó siete jonrones, impulsó 45 y se estafó 22 en 76 encuentros antes de ser llamado por los Angelinos en Las Mayores.

El nativo de San Cristóbal también expresó que ha tenido comunicación con el veterano César Valdez, quien le explicó lo que significa representar la organización de los Tigres, fundada en 1907 y ganadora de 22 coronas nacionales y 10 Series del Caribe.

Sierra, quien inició su carrera profesional en 2012 con la organización de los Cardenales de San Luis e hizo su debut el 07 de mayo en 2017 afirmó que no importa la posición en que lo coloquen, estará listo para ayudar al equipo azul a conseguir su corona número 23.

Con respecto a sus herramientas, el jugador dijo que no se enfoca en conectar jonrones, sino en su juego rápido, como el corrido de bases y batazos de tres méritos.

Sobre Mike Trout y Shohei Ohtani

“Con Shohei Ohtani he tenido el placer de conversar, ver su ética de trabajo y compartirle algunas inquietudes en español, porque aunque muchos no lo crean, habla más español que yo. En el caso de Trout, no he tenido mucho tiempo para conversar con él porque estuvo lesionado en el momento que llegué a este equipo”, expresó Sierra acerca de sus compañeros de equipo.

En otro orden, dijo que el dirigente Phil Nevin, con quien tiene una excelente relación, lo compara con el ex jugador de Las Mayores, Kenny Lofton, algo que también hacían sus antiguos compañeros de los Miami Marlins.

of-am