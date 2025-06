Mafia en el CEA

El autor es periodista.

La mafia que aún opera y desvirtúa los esfuerzos del gobierno de Luis Abinader Corona por realizar una gestión transparente, sigue haciendo de las suyas con la complicidad de servidores viejos y nuevos que ponen de relajo a quienes han compraron de buena fe terrenos del CEA.

Personas que adquirieron solares de 200 a 300 metros cuadrados, que han tenido que pagar adendum cada vez que se designaba un nuevo director, con el objetivo de sacarles más dinero a los adquirentes de buena fe.

Con la llegada de Abinader Corona, designó a César Cedeño, quien inicio acciones para resolver esos abusos contra personas que invirtieron recursos para adquirir esos solares, pero esto duró poco. Fue designado cónsul en San Puerto Rico y nombrado en su lugar Rafael Burgos Gómez, quien prometió transparentar la institución, sin éxito alguno hasta el momento.

El demonio

El departamento Jurídico con Lined Bruno a la cabeza, Jesús Nina, como su asistente y otros abogados a su servicio, arrancaron bien, pero elevar a la unidad de titulación a Maike Reynoso Aragonés, el demonio se sentó de nuevo en el trono y a los adquirentes que no tienen grandes recursos ni aportan a esas mafias, sus derechos han sido pisoteados.

En el caso de los periodistas que se acogieron a la oferta de Hipólito Mejía, en 2003, su voz no ha sido escuchada y el propio Colegio Dominicano de Periodistas no ha hecho nada, para proteger a sus miembros ante este gran abuso, no del CEA, sino de los mafiosos que siguen campantes, en complicidad con socios que operan desde su interior.

A cinco años de esta gestión no se han podido resolver los casos de expedientes completos y, por el contrario, ha sido secuestrados sin tomar llamadas, oír ni resolver, como se prometió a las víctima de este engaño vulgar, cuyos protagonistas no han sido mudados en años.

El presidente Abinader Corona no debe permitir que su gestión discurra con esta sombra en la transparencia y pedir a Burgos Gómez que les preste atención y solucione estos pequeños casos, que son realmente grande para los afectados que compraron de buena fe.

Esa mafia debe ser frenada ya y cobrarles con creces a los aprovechados que tanto daño han hecho con sus acciones lujuriosas. ¡Hay que actuar ahora!

