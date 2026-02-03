Maestro Christopher Guzmán se corona campeón Ajedrez Blitz

Christopher Guzmán

SANTO DOMINGO, República Dominicana – El maestro FIDE Christopher Guzmán se coronó campeón de la Copa de Ajedrez Juan Pablo Duarte Blitz y Rápida 2026, celebrada en el Albergue Olímpico Dominicano.

El evento contó con la participación de 122 atletas de todo el territorio nacional.

Guzman se impuso en ambos eventos, Blitz y Rápido, que se jugaron a 9 rondas bajo los reglamentos de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE.

El segundo lugar fue para el Maestro Internacional Josue Araujo Sánchez, mientras que el tercer lugar lo ocupó el Maestro Internacional José Lisandro Muñoz Santana.

La dirección técnica del evento estuvo a cargo del árbitro internacional Wilfredo Paulino, acompañado de Bernando López, Nelson Ortiz Pascual, Benjamín Henríquez y Freddy Gil.

Durante el evento, también se destacaron el Maestro FIDE Leandro Jiménez, Darvi Crispin Ferreras y las estrellas infantiles Ángel Lara Santos, Fraimy Alexander Morel Reyes y Alejandro Muñoz, según informó el presidente del Comité Organizador, Lic. Braulio Ramirez.

La mejor actuación femenina fue para Franchesca Luzon Ramirez.

