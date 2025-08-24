Maduro dice ha sido un «éxito total» la jornada en Venezuela

"Acto en Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe" encabezado por Maduro en el salón elíptico de la Asamblea Nacional de Venezuela, en Caracas.

CARACAS 24 Ago. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de «éxito total» la primera jornada de alistamientos para la Milicia Bolivariana convocada por su gobierno tras por una serie de medidas anunciadas por Estados Unidos.

«Hemos visto una expresión gigantesca de nacionalismo, patriotismo y amor por Venezuela», declaró Maduro este sábado.

«Quien no defiende su patria, quien no defiende su familia, no es capaz de defenderse ni a sí mismo», añadió, en la ceremonia titulada “Acto en Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe”, celebrada en el salón elíptico de la Asamblea Nacional, en Caracas.

«ZARPAZO TERRORISTA Y MILITAR»

A continuación, Maduro condenó sin paliativos las últimas medidas norteamericanas, que para el mandatario representan un «zarpazo terrorista y militar». Entre ellas figuran un aumento de la recompensa a cambio de información que facilite el arresto del mandatario y el despliegue de numerosos buques de guerra y personal militar en aguas de América Latina y el Caribe, según Washington para combatir el narcotráfico.

Alegó que las mismas buscan “un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, inmoral, criminal e ilegal».

«Quien agrede a uno en América Latina, agrede a todos. Quien amenaza a uno, amenaza a todos los países. Es tiempo de valentía de juntar el esfuerzo, de reunir la voluntad nacional, de poner a un lado diferencias menores o intestinas, es tiempo de que Venezuela hable con una sola voz», ha reclamado el presidente venezolano.

Los buques de guerra estadounidenses ‘USS Gravely’, ‘USS Jason Dunham’ y ‘USS Sampson’ no tienen momento exacto de llegada a Venezuela, según fuentes de Estados Unidos.

CELEBRA “RESPUESTA DE LA POBLACIÓN”

La llamada “Gran Jornada de Alistamiento y Llamado a las Filas de la Milicia Bolivariana” ha sido supervisada en persona por la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, quien celebró la respuesta de la población a lo que calificó como un «show patético» de la Administración Trump.

«Si algo hemos aprendido los venezolanos desde que el comandante Hugo Chávez, con el pueblo venezolano llegó al poder, es a defender la paz y la tranquilidad ante los intentos de golpe de Estado, ante los intentos de sabotaje petrolero, de sabotaje eléctrico, ante los intentos de magnicidio y ante la violencia fascista», ha remachado.

(Con información de EUROPA PRESS)