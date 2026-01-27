MADRID: Dominicanos honran a Duarte con ofrenda floral

MADRID.- Bajo una lluvia persistente, pero con un ambiente cargado de respeto y sentido patriótico, autoridades y representantes de la comunidad dominicana en España realizaron una ofrenda floral al busto de Juan Pablo Duarte y Díez, en Madrid.

El acto se llevó a cabo con motivo del 213 aniversario del natalicio del fundador de la República Dominicana.

La ceremonia fue organizada por la embajada de la República Dominicana en España, el Consulado General en Madrid, el Instituto de los Dominicanos en el Exterior (INDEX) y el Instituto Duartiano en Madrid.

A pesar del clima adverso, los participantes se mantuvieron firmes, reafirmando el compromiso de preservar la memoria histórica y los valores fundacionales de la nación dominicana.

El homenaje tuvo lugar a las 10:30 de la mañana y comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de la República Dominicana y del Reino de España. El sonido de las notas patrias, mezclado con la lluvia constante, marcó el tono solemne del encuentro.

El embajador Tony Raful destacó la vigencia del pensamiento y el ejemplo de Juan Pablo Duarte. “Hoy rendimos homenaje a un hombre cuya vida fue sinónimo de dignidad, libertad y compromiso con la República. Su legado sigue vivo en cada dominicano y dominicana, tanto en nuestra tierra como en la diáspora”, expresó el diplomático, subrayando la importancia de mantener presente la memoria de los padres fundadores.

Señaló que recordar a Duarte fuera del país tiene un valor especial, ya que refuerza los lazos de identidad nacional entre los dominicanos que residen en el exterior y les recuerda el origen de los ideales que dieron forma a la nación.

Por su parte, Jeanette Alfau, presidenta del Instituto Duartiano en España, centró su intervención en la dimensión ética y humana del prócer. Recordó que Duarte no solo luchó por la independencia, sino que dedicó su vida a la educación, al civismo y a la defensa de la dignidad humana. “Que su ejemplo nos motive a seguir trabajando por nuestros sueños y por el bienestar de nuestra patria”, afirmó ante los asistentes.

En la ceremonia también estuvieron el cónsul José Marte Piantini, miembros del cuerpo diplomático dominicano acreditado en España y representantes de organizaciones de la comunidad dominicana.

