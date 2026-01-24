MADRID: Banreservas rinde homenaje póstumo a José Cestero

MADRID.- El Banco de Reservas de la República Dominicana rindió un emotivo homenaje póstumo al destacado pintor José Cestero, al convertir su obra en el eje central del tradicional cóctel que ofrece a inversionistas en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, celebrado en el emblemático Teatro Real.

Durante la actividad, Banreservas exhibió 17 piezas del laureado y recientemente fallecido artista, cuyas creaciones, inspiradas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, los humedales, la Virgen de la Altagracia y otros símbolos esenciales, ofrecieron una narrativa visual que exaltó la dominicanidad y sirvió como tributo a una de las grandes figuras de las artes plásticas nacionales.

COLORES DE BANDERA DOMINICANA

El ambiente del evento reforzó el carácter simbólico del homenaje: desde la explanada del Teatro Real iluminada con los colores de la bandera dominicana, hasta una escenografía interior inspirada en la piedra larimar.

Las obras de Cestero acompañaron el recorrido de los invitados por las áreas del recinto, mientras la velada fue amenizada por la música del artista dominicano Manny Cruz, creando una experiencia cultural que celebró el arte, la identidad y el orgullo nacional.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, presentó un audiovisual que recoge la vida y obra del maestro de la plástica, como parte del homenaje póstumo realizado ante inversionistas, empresarios y aliados estratégicos.

NUEVA CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Asimismo, el ejecutivo bancario dio a conocer la nueva campaña institucional que el Banco de Reservas difundirá en los próximos días en distintos medios de comunicación, orientada a resaltar la identidad, los valores y el posicionamiento de la República Dominicana ante el mundo.

Aguilera afirmó que la institución se consolida en FITUR 2026 como el principal canal financiero para el desarrollo turístico de la República Dominicana, al precisar que la cartera de préstamos destinada a este sector es la más robusta del sistema financiero dominicano, con financiamientos que generan un impacto positivo en diversas áreas productivas del país.

Señaló que este tipo de encuentros se ha convertido en un espacio clave para fortalecer las relaciones con inversionistas, promover la diversificación sostenible del turismo y presentar una oportunidad histórica para invertir con impacto, rentabilidad y visión de futuro.

«Invertir en nuestro país es apostar por un crecimiento que se renueva y se expande, apoyado por un clima favorable que propicia el gobierno encabezado por Luis Abinader», expresó.

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Indicó que en la República Dominicana los inversionistas no son simples visitantes, sino socios estratégicos del desarrollo nacional, con reglas claras, seguridad jurídica y un ambiente saludable para los negocios.

En el encuentro con empresarios, clientes y medios de comunicación, el ministro de Turismo, David Collado, destacó el desarrollo sostenible que ha experimentado el sector en los últimos años, así como el compromiso de Banreservas con el aumento continuo de la inversión turística, lo que fortalece la competitividad del destino dominicano a nivel internacional.

De su lado, Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), puntualizó que los avances turísticos del país son una realidad tangible y resaltó que la banca, especialmente Banreservas, ha contribuido de manera decisiva a esos logros, respaldando proyectos que generan empleo y desarrollo.

OF-am