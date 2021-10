Macarrulla asegura no hay una definición sobre reforma fiscal

SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, aseguró que al día de hoy no hay nada definido respecto a una reforma fiscal.

Indicó, sin embargo, el Gobierno está evaluando alternativas, consultando a todos los sectores sobre el particular. «Pero en este momento no hay ninguna definición en ese sentido», declaró.

«De igual modo, el presupuesto nacional del 2022 ya fue sometido al Congreso con sus respectivos soportes. Se están evaluando y tratando de hacer correcciones a las distorsiones que tiene la arquitectura tributaria de la República Dominicana», expresó Macarulla al periódico El Caribe.

Explicó que «cuando se analiza el comportamiento de los ingresos del país, descansa básicamente en cuatro sectores, y hay muchos sectores que no tributan, eso es un problema que se tiene que resolver en algún momento».

“No digo que se tenga que hacer en este momento. Por eso estamos evaluando, para garantizar la sostenibilidad fiscal, financiera, social y política de la República Dominicana más allá de la coyuntura actual», manifestó.

Aclaró que «la versión de reforma fiscal que salió en los medios no se corresponde con la realidad. No tenemos un producto elaborado y no se han contemplado figuras como las que salieron en esa versión”.

Opinó que «sería una aberración si se aplica agravar la situación que existe ahora. Por ejemplo, la escala de impuestos para las personas físicas que se detalla en la versión falsa que estuvo circulando en los medios de comunicación. Eso fue estructurado con mala fe, porque si existe un sector que hay que revisar su carga tributaria es a la clase media. Esas son las cosas que debe corregir en una reforma fiscal integral, sea ahora o dentro de uno, tres o cinco años».

