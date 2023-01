Luz Valle: valor artístico y humano

NUEVA YORK.- Porque conozco el alma de Luz Valle, además de su potente, afinada y hermosa voz, me siento satisfecha de verla feliz y agradezco a su consorte que logre esa armonía con la inmensa estrella…

Nuestros hijos Stanley y Manuel Esteban son contemporáneos y fueron compañeros de estudios muy amigos desde pequeños, por lo que se de la calidez como madre y humana de Luz Del Carmen.

Me cupo el honor de presentar a la gran intérprete en diversos escenarios y aún siento la emoción y el orgullo vividos en cada ocasión.

También la vi dar la mano a muchos de sus colegas, a quienes sin ambages ayudó a establecerse y hasta a suministrarle parte de su vestuario deslumbrante.

Porque al igual que Luz Del Carmen mi cerebro no registra el bien que hago; pero sí el que recibo, no recuerdo muchos detalles de esa generosa solidaridad, pero no olvido sus acciones.

Recibe un fuerte abrazo, que sientas mi admiración y respeto, fortalecidos en el discurrir de los años…Cuando contemplo la luminosidad en la mirada de mi ojiverde colega e hija adoptiva Mujeres VIP Con Mayra La Paz, recuerdo la de Luz Valle cuando llegó triunfante de México, país de artistas tradicionales en donde acabó de formarse.

Salve reina! estrella de la interpretación, mujer, esposa, madre y hermosa abuela. Puedo afirmar que la maravillosa ojiverde con la profundidad de las esmeraldas, es uno de nuestros grandes valores artísticos y humanos.

jpm-am