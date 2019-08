Luis Castillo niega acusación lo vincula con red narcotráfico del «Abusador»

Luis Castillo

SANTO DOMINGO.- El expelotero de Grandes Ligas Luis Castillo negó la acusación que le hiciera el procurador Jean Alain Rodríguez de estar relacionado a una red de narcotráfico y lavado de activos liderada por César Emilio Peralta (El Abusador).

Dijo que le sorprendió enterarse de las acusaciones en su contra, puesto que nunca ha tenido vínculo con El Abusador.

“Yo no lo conozco, son personas que actúan en Santo Domingo y yo vivo aquí en Miami. Yo no tengo ningún vínculo con él ni nunca he estado involucrado en nada, es la primera vez que me veo en esta situación”, declaró Castillo al periódico Listín Diario.

Indicó que tan pronto se enteró de las acusaciones, se puso en contacto con las autoridades del país para expresar su disposición a ayudar en la investigaciones y limpiar su nombre.

“Lo que quiero en realidad es que mi nombre se limpe, por que hay cosas que no son justas”, explicó.