Luis Abinader: perspectivas y retos

Podrá Luis Abinader lograr articular un gobierno de actores inspirados en su visión y propósitos? Hasta ahora, en el ciclo de la democracia dominicana, este propósito quienes más lo han logrado fueron Joaquín Balaguer y Danilo Medina. En el PRM -antiguo PRD-, cuando gobiernan, hay una conducta, un comportamiento con persistencia de cultura. Los Presidentes Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía, no terminaron bien. Los liderazgos de José Francisco Peña Gómez, Jacobo Majluta y Hatuey Decamps, tres prominentes líderes de esa organización que no llegaron a ser Presidentes de la República, y quienes murieron jóvenes de Cáncer, en parte, producido por la ansiedad y estrés que implica dirigir una organización donde la indisciplina es la disciplina. Podrá Luis Abinader cambiar la conducta gobernante de esa organización? Ese es un reto muy grande al tratarse de una organización que hasta el momento se ha caracterizado por dañar a sus lideres. Este gobierno no llega a dos semanas de instaurado, y ya están pasando cosas muy feas que están desatando indignación, frustración, decepción y desencanto en personalidades importantes de la vida nacional que jugaron roles importantes en su triunfo. Ahora, procede pedirle a Dios que cuide a Luis Abinader de sus propios compañeros. Ojalá el liderazgo de Luis Abinader pueda tener un final diferente a los de sus correligionarios. JPM