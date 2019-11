Cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se divide producto de las diferencias políticas entre Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía, quien toma la iniciativa de formar tienda aparte es Luis Abinader, una figura agradable e “imparcial” que gozaba de la simpatía de la mayoría de los dirigentes medio y de base del PRD, que deciden acompañarlo en la nueva trayectoria emprendida, formando el Partido Revolucionario Moderno; algunos que no lo habían seguido estaban ya a punto de dar el paso.

Craso error el que cometió Luis Abinader al llevarse consigo a Hipólito Mejía, a la nueva organización política, primero porque no tardó en convertirse en su opositor interno y segundo, que muchos de los que habían salido del PRD disgustados por los pleitos y rabietas de Hipólito, no iban a encontrarse con él en la nueva organización, por lo que decidieron regresar mientras otros que se iban PRM, se quedaron al lado de Miguel Vargas, que no es tan conflictivo como el “Guapo de Gurabo”, es por esta razón que Luis Abinader no logra aglutinar más adeptos a su nuevo proyecto.

Al parecer, Luis Abinader no aprende de los errores, pues luego de tener una participación importante tanto en las elecciones presidenciales de 2016 como en las resientes primarias de su partido, decide formalizar una alianza con el excandidato Leonel Fernández, quien tras sufrir una reñida pero clara derrota en las primarias del PLD, decide renunciar y refugiarse en el “Partido de los Trabajadores Dominicano” que al día de hoy no se la ha aprobado el cambio de nombre sugerido por Leonel y mucho menos se ha aceptado su candidatura presidencial en ese partido luego de participar en otra organización; acción esta prohibida por la ley electoral.

El famoso acuerdo arribado por Luis, para las próximas elecciones congresuales, se lleva a cabo en perjuicio de muchos dirigentes que daban por segura una candidatura suya dentro de esa organización, pero luego del acuerdo consideran que no es justos que después de un derecho adquirido a ser elegido en su organización política, por un acuerdo de su candidato y líder se le den las candidaturas a quienes acaban de llegar y por demás, perteneciente a otro partido político. Esto ha causado gran malestar dentro de PRM, que su secretaria general ya tiró el grito al cielo en contra del acuerdo.