Luis Abinader, al cuidado de Dios y bendecido por dominicanos

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.

Nos toca a los sanos dominicanos, negativos ante el covid 19 hoy, hacer el trabajo fuerte para ganar en 1ra vuelta con Luis, PRM y todo el equipo.

Por eso debemos dejar a Luis Abinader en observación, reposo y a cargo de dar ideas y planeación, pero conociendo su carácter y tenacidad, creo, eso no lo cumplirá y seguirá exponiéndose, viendo gente y solo Raquel Arbaje y las 3 niñas lo controlan un poco y nosotros rezamos ante Dios omnipotente para que esa prueba que dio positiva, la tomen otra vez, porque a veces de tanto hacértelas creas un falso positivo, como aprendí en contra revolución y J2 en Rep. Dominicana.

Miren si me hacen la prueba y el resultado es negativo, ¿podría dar un resultado positivo para COVID-19 más tarde? Si y no. Un resultado negativo usando la prueba significa que no se detectó el virus que causa el COVID-19.

En las primeras fases, es posible que no se pueda detectar el virus.

Si el resultado de la prueba es negativo mientras la persona tiene síntomas, es probable que el coronavirus no sea la causa de su enfermedad presente.

Creo que el nuevo y sigiloso coronavirus convirtió las máscaras faciales en accesorios omnipresentes, y eso significa que millones de personas ahora buscan formas de mantenerlas limpias. Pero hay un remedio que la familia Abinader usara para proteger a Luis y a su entorno cuando este con gente y es la luz Ultravioleta.

¿Puede la luz ultravioleta cumplir con ese trabajo?

Idealmente, las máscaras faciales de un sólo uso deben desecharse, y aquí solo la lavamos y reusamos, pero según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades eso es ciertamente así en el caso de las máscaras N95 de primera línea, utilizadas por los trabajadores sanitarios, diseñadas para filtrar el 95% de las partículas diminutas cuando se ajustan adecuadamente a la cara del usuario. Pero Luis usa esa mascara y sigue todos los protocolos de limpieza.

¿Qué pasó?

Cualquier proceso de desinfección utilizado necesitaría matar el coronavirus sin dañar la capacidad de una máscara N95 de filtrar partículas o ajustarse cómodamente a la piel.

La radiación germicida ultravioleta es uno de los métodos presentados por los CDC, y la luz UV generó un gran interés por parte del público. Ya se usa en hospitales para desinfectar superficies contaminadas, y hay un mercado bastante robusto de dispositivos para consumidores, como esterilizadores para máquinas de apnea del sueño (aunque la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) hasta ahora no los ha aprobado).

Otros productos pretenden limpiar teléfonos celulares y desinfectar botellas de agua.

Aquí hay una mirada más cercana a la luz ultravioleta, y por qué podría ser una herramienta útil para combatir el nuevo coronavirus en ciertas situaciones. La luz ultravioleta, también conocida como luz UV, es invisible para los humanos.

Aunque es adyacente a la luz visible en el espectro electromagnético, sus longitudes de onda son demasiado cortas para que nuestros ojos puedan registrarlas y detectarlas.

Los rayos UV también son de alta energía, por lo cual, si bien no podemos verlos, sin duda sentimos sus efectos. Por ejemplo, la luz ultravioleta generada por el sol es lo que genera un bronceado o una quemadura, y también puede provocar cáncer de piel.

Esperemos usen todo lo humanamente posible para que Luis se recupere pronto y pedimos al Creador cuidar de su hijo, baluarte de la voz de la esperanza, para un pueblo castrado por 2 décadas de robo, impunidad y atraso moral a que nos tiene sometidos los come solos.

