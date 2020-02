Luciano dice castigarán 18 años de miserable desempeño alcalde SDO

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los residentes del municipio Santo Domingo Oeste SDO) castigarán con su voto el próximo 16 de febrero, los 18 años de la “desteñida” administración imperante en esta demarcación, según el candidato a esa posición por la Fuerza del Pueblo (FP) y una coalición de partidos, Francisco Luciano.

“El miserable desempeño que dirige la alcaldía de este municipio tiene sus días contados, porque sus autoridades no han ejecutado ni un solo proyecto a favor del desarrollo de los sectores de esa demarcación”, expresó.

Manifestó que en las elecciones de febrero la militancia peledeista no votará por el candidato oficialista, porque no se siente representada y además porque ha sido un fracaso total.

“La militancia del PLD no va a votar por ese alcalde, la clase media no va a votar por ese alcalde, los estudiantes universitario no van a ir a votar por ese alcalde, porque han sido engañados y están hastiados”, aseguró.

Luciano, al hablar con periodistas que lo acompañaron durante un recorrido por el sector de Bayona, dijo además que la comunidad religiosa de Santo Domingo Oeste se ha comprometido en sacar al actual Alcalde.

Indicó que el alcalde tiene un alto nivel de descredito y de hastío, lo cual ha podido constatar en los mano a mano y recorridos que ha realizado en los barrios de la zona.

Un alcalde sin obras

“El alcalde tiene 18 años, tiene 18 presupuestos que usted lo puede buscar y es la misma lista de obras, y lo único que varía es el número de la página, el monto asignado”, señaló.

El candidato de la FP dijo que la novedad en SDO es el crecimiento sostenido que continúa experimentado su candidatura basada en propuestas concretas para hacer un municipio sostenible y viable para todos.

“Nosotros estamos construyendo una corriente en el municipio que se está convirtiendo en mayoritaria. Y la preocupación del candidato oficial es que los números ya no le dan, esta apurado”, indicó.

an/am