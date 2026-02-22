Lucía Medina opina el PLD es el partido «de las oportunidades»

Lucía Medina

TAMAYO.- La ex presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina,  exhortó a la dirigencia y membresía del del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a  consolidar el trabajo organizativo y continuar el proceso de validación  de militantes y su posicionamiento en  los recintos electorales donde ejercen su derecho al voto  como paso clave para el fortalecimiento de esta organización. .

En en una asamblea de dirigentes en Tamayo destacó que el PLD ha sido una organización que brinda oportunidades reales de crecimiento político y social, subrayando que los gobiernos peledeístas impulsaron importantes obras de infraestructura y programas de desarrollo en todo el país.

Dijo que se trata de un partido responsable, con visión de Estado y compromiso con el bienestar colectivo.

Medina, quien es miembro del Comitè Político peledeísta, llamó a sus compañeros a recuperar el espacio político que, a su juicio,  permitió a miles de dominicanos avanzar y mejorar sus condiciones de vida.

Indicó que el trabajo organizativo y la disciplina interna constituyen pilares fundamentales para reconquistar la confianza ciudadana.

Asimismo, los instó a continuar de manera activa con la  validación de membresía y posicionamiento  los recintos electorales, proceso que —explicó— permite adecuar y fortalecer la estructura partidaria de cara a los próximos desafíos electorales.

