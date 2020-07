Luces y sombras de las primeras designaciones de Abinader

El cambio que tanto proclamó el hoy presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona, llega como está actualmente el sector eléctrico del país, entre luces y sombras. Aplaudimos designaciones de varias caras nuevas en la jungla salvaje de la política nacional. Estos aportan un respiro fresco de algunos jóvenes y profesionales a su futuro gobierno y mejor sabiendo que los dinosaurios políticos #Sevan. Entre otras de las luces de su reciente elección está la eliminación del Despacho de la Primera Dama, lo cual es otro paso a desmontar el desfalco económico que tenía el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por más de dos décadas en el poder. La promesa que sigue en la palestra pública es de elegir al Procurador General de la República Dominicana por elecciones o de forma independiente para perseguir a los corruptos del pasado gobierno; esta podría ser otra acción para respirar el tan mencionado cambio en la campaña del presidente electo con ascendencia libanesa. También podemos destacar la atinada designación de Milagros Germán como la nueva Directora de Comunicaciones y Vocera de la Presidencia. Una de las sorpresas del sector privado fue la designación del economista Alejandro Fernández W, como el nuevo Superintendente de Bancos. Este que salió como fiera herida detrás de la cabeza de Ramfis D. Trujillo en varios programas de radio y TV, para difamar con el supuesto fraude de US$5 millones de dólares con el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV). Ahora se le recompensa sus labores de desinformación y difamación con esta posición en el gobierno de Abinader y todavía esperamos que los funestos enemigos de Ramfis lo sometan a la justicia. VALDEZ ALBIZU Las tinieblas de los compromisos políticos y la cola larga que le pisa al presidente electo Abinader, se deja ver con la imposición de mantener por novena vez al gobernador del Banco Central el señor Héctor Manuel Valdez Albizu, por los sectores empresariales más poderosos del país. Este señor Valdez Albizu fue designado por primera vez como gobernador del Banco Central el 31 de agosto de 1994 por el Dr. Joaquín Balaguer; quien luego siguió en su posición en el primer gobierno de Leonel Fernández hasta el año 2000. Nuevamente, en 2004, 2006, 2008 y en el 2010 el expresidente Leonel Fernández lo ratificó como gobernador de dicha entidad financiera. El 16 de agosto de 2012 y el 30 de agosto de 2014 el presidente Danilo Medina lo confirmó por séptima y octava vez consecutiva en el cargo. El gobernador del Banco Central que desde el 2018 sostiene un jugoso salario RD$1,327,585.00 mensuales y quien también ocupa la presidencia de la Junta Monetaria, que está integrada por el Gobernador del Banco Central, el Secretario de Estado de Finanzas y el Superintendente de Bancos. Entre sus funciones están: las políticas monetarias, cambiaria y financiera de la nación, así como autorizar las fusiones, absorciones entre entidades de intermediación financiera y propuestas de la Superintendencia de Bancos, entre otros. Él es el responsable del mayor crecimiento económico de las cuentas bancarias de los corruptos del PLD. Si usted se queja de la alta tasa de cambio del dólar es por las malas políticas monetarias adoptadas desde el Banco Central. Entre sus grandes logros, fue quien permitió en el 1997 que el Banco Intercontinental (Baninter) comprará al Bancomercio, convirtiéndose en uno de los más grandes del país. Lo que dio cabida en el año 2003 a que (BANINTER) hiciera un fraude de decenas de miles de millones de pesos. La suma envuelta en el dolo y el costo de los esfuerzos hechos por las autoridades para salvar los ahorros de los ciudadanos sumaron RD$55,000 millones, igual a las dos terceras partes del Presupuesto Nacional de ese momento. También dentro de su política permisiva de administración bancaria no bien se recuperaba la población del asombro y la angustia que despertó el caso BANINTER, cuando se supo de otro gran fraude, el cometido en el Banco Nacional de Crédito (BANCRÉDITO), que ha tenido un costo superior a los RD$23,000 millones. Un tercer caso, el MERCANTIL, fue revelado meses después. Aunque la suma envuelta es menor, el caso no es menos escandaloso e indignante. Ha costado hasta el momento más de RD$6,500 millones. Nosotros no debemos olvidar que el famoso “Paquetazo Fiscal” o déficit fiscal en el 2012 fue sugerido por la Junta Monetaria al gobierno de Leonel Fernández para cubrir un déficit por encima de RD$144 millones. Por otro lado, su homólogo Danilo Medina impuso el alza más alta de los ingresos tributarios como son: ITBIS y renta, recomendados por la política monetaria de este también. Este señor es un cómplice del desfalco de las arcas del Estado. Abinader dice que la actual crisis es consecuencia de la pandemia y hay que “chuparse” de nuevo a este economista que dirige las pólizas que van a rescatar la economía nacional. La sarcástica verdad es que al señor Valdez Albizu su padre le dejó de herencia el Banco Central. Peor aún, el presidente electo Abinader nos confirma que en toda la nación somos tan inferiores a este ser supremo de las finanzas y economía, que nadie puede sustituirlo en esta posición. Es de esperarse que el día que se muera, dejará de existir el estable crecimiento económico del país y los dominicanos tendremos que volver hacer trueque para resolver nuestras transacciones económicas. Los nuevos gobiernos siempre generan esperanza entre los electores que pusieron su confianza con su voto para llevarlo al poder. Entre las luces y sombras se puede concluir que los poderes económicos más tenebrosos del país, no permitirán que Abinader reemplace a este gobernador que ha permitido y mal administrado las direcciones monetarias del país y que hoy lo venden como el elegido por Dios para salvar los bolsillos de los ricos, a costillas de la desgracia de los pobres. latrincheradelhonor@gmail.com JPM