Los tres paladines de Abinader

EL AUTOR es comunicador. Reside en Nueva York.

El presidente Luis Abinader, al abstraerse del prontuario que gravita sobre el diputado Gutiérrez, de quien se dice invirtió en la campaña electoral más de 40 millones de pesos, parece haber jugado el papel de “la gatica de María Ramos» y con ello pretender quedar bien ante la opinión pública.

Pero observemos dos aspectos. Primero: el Presidente sabía, no solo de la incursión de su diputado en el narcotráfico, sino de varios de los candidatos y candidatas de su partido, a distintas posiciones electorales. Recordemos que el comunicador Ángel Martínez, se hizo eco de al menos 37 personas ligadas al PRM, que según sus acotaciones, era gente perteneciente al mencionado bajo mundo.

Lo sabía él, los santos que lo bendecían y lo sabía su equipo de campaña, pero todos se hicieron de la vista gorda, en aras de ganar las distintas curules para su partido y su gobierno. Esto implica una profunda falta de ética y moral, algo en lo que cimentaron sus férreas criticas al PLD. Nunca repararon en si el candidato era el mismo diablo, a quien aún viéndole los cachos, el estridente y la llamarada alrededor, lo aupaban y aceptaban en buena lid. Y segundo: si hubiera sido en el gobierno de Danilo Medina, los estrategas y dirigentes del PRM, no hubieran tardado un segundo en acusar al Presidente de ser apañador y de tener sus narices metidas hasta el tabique, en el asunto.

Detrás seguiría una legión de facinerosos de la clase media y de la baja gleba, diseminando en las incontrolables redes sociales, todo tipo de tropelías y diabluras. Mientras en este, y suponemos que en los 34 casos restantes, el gobierno hará como Pilato.

El Presidente debe saber que hay una sociedad alerta, que respecto a tanta desfachatez gubernamental, exige algo más explícito que el estribillo de la canción aquella de Daniel Santo: “yo no se nada, yo llegué ahora mismo». Es cierto que los pueblos tienden a confundirse, pero no menos cierto es, que suelen despertar del letargo que los hizo confundir.

Este es precisamente lo que ha ocurrido. El cacareado “cambio» se dio, pero de reversa y hoy, con un gobierno relativamente joven, tenemos testimonios vívidos de gente gritando: “nos equivocamos antes estábamos mejor”.

Ya pasaron nueve meses de gestión y la gestación no rompe fuente. El gobierno de Abinader luce estancado, sin una sola obra social para exhibir. En cambio, sí muchos escándalos y acumuladas, más de 100 denuncias de corrupción. Clara y funesta señal de que el cambio no cambió . En ese tenor, sus tres paladines: la Procuradora General de la República Mirian Germán, la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Rosario y el procurador adjunto a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Wilson Camacho, tendrán mucha tela por donde cortar. Y como ese es un Ministerio Público “independiente”, entonces hemos de esperar que se cumpla el dicho que reza “en buenas manos está el pandero”. Los estaremos observando.

Solamente en el mes de mayo, tres escándalos de corrupción han ocupado las primeras páginas y redes sociales de RD: El robo millonario de la Lotería Nacional, que provocó la suspensión de su administrador Luís Dicent, el caso de corrupción de las vacunas en Peravia y el de la Autoridad Portuaria de Puerto Plata que se llevó a su administradora Feyla Rodríguez Pavón. Estos acontecimientos, si no fueran de tanta magnitud hubieran pasado desapercibidos; eclipsado por el mayor de los sucesos noticiosos del momento: la captura en Miami del diputado del PRM Miguel Gutiérrez, quien era requerido por las autoridades

norteamericanas.

Otros escándalos similares están en camino, haciendo fila para salir a la luz, antes de que el gobierno cumpla su primer año. Este acontecer negativo sumado a una inminente reforma fiscal que podría ser puesta en marcha en los días subsiguientes, auguran un panorama no deseado en RD.

Estaremos observando…

