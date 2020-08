Los primeros 100 días en Santo Domingo Este

El autor es sociólogo. Reside en el municipio Santo Domingo Este

Para respetar la gracia que, por tradición, se concedió al gobierno del municipio Santo Domingo Este (ASDE), durante los primeros 100 días (del 25 de abril al 3 de agosto), los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos de oposición se abstuvieron de hacer críticas y/o promover demandas sobre problemas y necesidades comunitarias.

Las exigencias y cuestionamientos “políticos”, fundamentalmente por empleos, en esos primeros 100 días, provenían de militantes, dirigentes y regidores del PRM y partidos aliados que sirvieron de plataforma para la elección de las actuales autoridades del ASDE.

La oposición política y líderes comunitarios se limitaron a observar y tratar de interpretar las señales que enviaban las tenues ejecutorias de los dos órganos del ASDE, su Alcaldía y Concejo de Regidores, en dicho período.

Exceptuando las reyertas que escenificaron algunos regidores del PRM, reclamando cumplimientos en la distribución de las cuotas de cargos para sus seguidores, las actividades del Concejo de Regidores no trascendieron. En ese tiempo sus resoluciones y normativas no concitaron interés de la población, ya que los resultados de las sesiones que realizaron fueron triviales y no impactaron en las expectativas de la comunidad.

El estado de emergencia en que se encuentra el país por la pandemia del coronavirus se usó como mampara para “justificar” la tímida productividad del ASDE, en sus primeros 100 días.

El alcalde hizo una presentación virtual para ciertos medios de comunicación de los “logros alcanzados en sus primeros 100 días de gestión”, la cual no tuvo eco en la mayoría de los munícipes de SDE.

Una evaluación racional de “esos logros” es muy difícil porque esas ejecutorias no se pueden confrontar con el contenido del supuesto “Plan de Acción de los Primeros 100 Días” que se debió planificar y dar a conocer antes de su juramentación.

Al analizar con objetividad “los logros” publicitados por el alcalde de SDE, se visualizan señales de ejecutorias rutinarias y de simple continuación de la política de Estado, que no se corresponden con las propuestas programáticas ni las expectativas levantadas en torno a su promesa de crear en SDE una “ciudad justa y creativa”.

Ahora bien, en las ejecutorias del gobierno municipal de SDE, de estos primeros 100 días, pudimos observar una preocupante señal:

El actual gobierno municipal encontró al ASDE, el pasado 24 de abril, en el lugar No. 12 con una puntuación de 87.40 % del ranking del SISMAP municipal. Al momento que escribimos esta reflexión, el ASDE ha descendido 5 lugares porque se encuentra en el puesto No. 17 con un pírrico 70.60 %. ¡Cuidado con ese rápido descenso en la ausencia de buenas prácticas municipales y de transparencia!

Por lo anterior y a la espera del rendimiento de cuentas que el alcalde debe presentar ante el Concejo de Regidores (mandato de la Ley No. 176-07, Art. No. 131), con motivo de la celebración del 157 aniversario de la gesta patriótica de la Restauración, se “termina la luna de miel de los 100 días” entre las autoridades del ASDE con los munícipes y la oposición política.

Por vía de consecuencia, a partir de ahora se abren las compuertas del escenario municipal para que los pobladores de SDE, a través de las organizaciones de la sociedad civil y dirigentes de la oposición política, sustituyan la simple contemplación para pasar, en el ejercicio de sus derechos constitucionales, a la acción mediante críticas y actividades pacíficas y democráticas para reivindicar soluciones a los problemas y necesidades de los barrios y sectores de SDE, para lo cual se tomarán como referencias las propuestas del alcalde, contenidas en los 10 ejes del programa “Nuevo Modelo de Gestión Municipal 2020-2024 para convertir a SDE en una Ciudad Justa y Creativa”. ¡Estaremos vigilantes!

